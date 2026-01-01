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Feiyu Tech Scorp Pro электронный стедикам
Feiyu Tech Scorp Pro электронный стедикам
Feiyu Tech Scorp Pro электронный стедикам
Feiyu Tech Scorp Pro электронный стедикам

Feiyu Tech Scorp Pro электронный стедикам

FeiyuTech
Артикул: MTG-0598

Feiyu Tech Scorp Pro электронный стедикам. 

Профессиональный стедикам SCORP Pro. Весит 2,1 кг, имеет низкий центр тяжести, съёмную ручку подвески, двигатель электронной фокусировки и грузоподъемность до 4,8 кг. В корпус стабилизатора SCORP Pro установлена 4 аккумулятора ёмкостью 2500 мАч каждый, время автономной работы составляет до 13 часов, доступна быстрая зарядка через USB-C за 1,5 часа.

Описание

Съемная ручка SCORP Pro работает как пульт дистанционного управления, который поддерживает режим Somatic. Встроенная вертикальная монтажная пластина позволяет устанавливать камеру на подвес в портретном режиме без дополнительных аксессуаров, а быстросъемная базовая пластина ARCA в нижней части стаба позволяет установить его на различные слайдеры, рельсы и краны, совместимые с этим стандартном пластин.

Особенности: 

  • Защита от тряски.
  • 1,3-дюймовый сенсорный OLED-экран для настройки стабилизатора без необходимости использования приложения.
  • Быстрый запуск функций таймлапса, селфи, портретного режима и других.
  • Запись в память движения от точки A до точки B для настройки автоматической фокусировки.
  • Аккумулятор способен обеспечить до 13 часов работы, быстрая зарядка USB-C за 1,5 часа.
  • Два порта USB для внешнего фоллоу-фокуса и зума.
  • Кнопка AutomAtic позволяет настроить мощность моторов, скорость слежения и другие параметры.
  • Опциональный комплект с беспроводным микрофоном.
  • Регулятор с памятью выбранного положения для быстрой настройки балансировки.
  • Управление по кабелю.
  • Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и синтетической смолы.

Диапазоны поворота и характеристики: 

  • наклон: 340°
  • крен: 340°.
  • панорамирование:360°.
  • Регулируемый диапазон:
  • наклон: +110° – -45°
  • крен: +20° – -20°
  • панорамирование: 360°
  • грузоподъемность - 4,8 кг
  • вес - 2,1 кг


Комплектация

  • тренога
  • Винт фиксации поддержки объектива
  • сумка для переноски и хранения
  • кабели для синхронизации с фотоаппаратами 6шт.
  • кабель передачи данных
  • стедикам
  • съемная рукоять
  • подставка для камеры
  • поддержка объектива
  • быстросъемная пластина
  • винт фиксатора камеры

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