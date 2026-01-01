Feiyu Tech Scorp Pro электронный стедикам. 

Съемная ручка SCORP Pro работает как пульт дистанционного управления, который поддерживает режим Somatic. Встроенная вертикальная монтажная пластина позволяет устанавливать камеру на подвес в портретном режиме без дополнительных аксессуаров, а быстросъемная базовая пластина ARCA в нижней части стаба позволяет установить его на различные слайдеры, рельсы и краны, совместимые с этим стандартном пластин.
Особенности:
- Защита от тряски.
- 1,3-дюймовый сенсорный OLED-экран для настройки стабилизатора без необходимости использования приложения.
- Быстрый запуск функций таймлапса, селфи, портретного режима и других.
- Запись в память движения от точки A до точки B для настройки автоматической фокусировки.
- Аккумулятор способен обеспечить до 13 часов работы, быстрая зарядка USB-C за 1,5 часа.
- Два порта USB для внешнего фоллоу-фокуса и зума.
- Кнопка AutomAtic позволяет настроить мощность моторов, скорость слежения и другие параметры.
- Опциональный комплект с беспроводным микрофоном.
- Регулятор с памятью выбранного положения для быстрой настройки балансировки.
- Управление по кабелю.
- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и синтетической смолы.
Диапазоны поворота и характеристики:
- наклон: 340°
- крен: 340°.
- панорамирование:360°.
- Регулируемый диапазон:
- наклон: +110° – -45°
- крен: +20° – -20°
- панорамирование: 360°
- грузоподъемность - 4,8 кг
- вес - 2,1 кг