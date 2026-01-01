Feiyu Tech Scorp Pro электронный стедикам. 

Описание

Съемная ручка SCORP Pro работает как пульт дистанционного управления, который поддерживает режим Somatic. Встроенная вертикальная монтажная пластина позволяет устанавливать камеру на подвес в портретном режиме без дополнительных аксессуаров, а быстросъемная базовая пластина ARCA в нижней части стаба позволяет установить его на различные слайдеры, рельсы и краны, совместимые с этим стандартном пластин.

Особенности:

Защита от тряски.

1,3-дюймовый сенсорный OLED-экран для настройки стабилизатора без необходимости использования приложения.

Быстрый запуск функций таймлапса, селфи, портретного режима и других.

Запись в память движения от точки A до точки B для настройки автоматической фокусировки.

Аккумулятор способен обеспечить до 13 часов работы, быстрая зарядка USB-C за 1,5 часа.

Два порта USB для внешнего фоллоу-фокуса и зума.

Кнопка AutomAtic позволяет настроить мощность моторов, скорость слежения и другие параметры.

Опциональный комплект с беспроводным микрофоном.

Регулятор с памятью выбранного положения для быстрой настройки балансировки.

Управление по кабелю.

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и синтетической смолы.

Диапазоны поворота и характеристики:



наклон: 340°



крен: 340°.



панорамирование:360°.



Регулируемый диапазон:



наклон: +110° – -45°



крен: +20° – -20°



панорамирование: 360°

грузоподъемность - 4,8 кг

вес - 2,1 кг



