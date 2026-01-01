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FeiyuTech Vimble 3SE электронный стабилизатор для смартфона
FeiyuTech Vimble 3SE электронный стабилизатор для смартфона
FeiyuTech Vimble 3SE электронный стабилизатор для смартфона

FeiyuTech Vimble 3SE электронный стабилизатор для смартфона

FeiyuTech
Артикул: MTG-0595

FeiyuTech Vimble 3SE электронный стабилизатор для смартфона.

Vimble 3SE - трехосевой стедикам для смартфонов, который идеально подойдёт для съемки любого видео на смартфон. Управление жестами, переключение портретного и ландшафтного режима одной кнопкой идеальны для работы с сосцетями, трансляциями и стримами, любительской киносъесмки, селфи и групповых кадров.

Описание

Vimble 3SE отлично держит ваш смартфон при записи видео. Легкий трехосевой стедикам обеспечивает плавное профессиональное движение по всем трём осям в любых условиях съемки, нейтрализуя тряску от движений оператора, даже при движении по неровной поверхности и помогая делать плавные, качественные кадры..
Vimble 3SE имеет возможность управления жестами, для быстрой съемки селфи или групповых фотографий или кадров одним лишь движением руки; однокнопочное переключение режимов съемки от ландшафтного к портретному для вашего удобства; выдвижной стержень превратит стедикам в селфи-стик для удобства съемки селфи и съемок дальним планом; интуитивное расположение кнопок управления; компактный и лёгкий складной дизайн, и удобный мягкий чехол для хранения.

Характеристики:

  • Тип устройства - трехосевой стабилизатор
  • Совместимая диагональ смартфона - от 4″ до 6.5″
  • Время работы - 10 ч
  • Интерфейс - bluetooth
  • Вес - 352 гр

Комплектация

  • мягкий чехол
  • документация
  • кабель питания
  • стабилизатор

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