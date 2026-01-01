FeiyuTech Vimble 3SE электронный стабилизатор для смартфона.

Описание

Vimble 3SE отлично держит ваш смартфон при записи видео. Легкий трехосевой стедикам обеспечивает плавное профессиональное движение по всем трём осям в любых условиях съемки, нейтрализуя тряску от движений оператора, даже при движении по неровной поверхности и помогая делать плавные, качественные кадры..

Vimble 3SE имеет возможность управления жестами, для быстрой съемки селфи или групповых фотографий или кадров одним лишь движением руки; однокнопочное переключение режимов съемки от ландшафтного к портретному для вашего удобства; выдвижной стержень превратит стедикам в селфи-стик для удобства съемки селфи и съемок дальним планом; интуитивное расположение кнопок управления; компактный и лёгкий складной дизайн, и удобный мягкий чехол для хранения.

Характеристики: