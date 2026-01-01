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BeHolder MS-PRO электронный стедикам
BeHolder MS-PRO электронный стедикам
BeHolder MS-PRO электронный стедикам
BeHolder MS-PRO электронный стедикам
BeHolder MS-PRO электронный стедикам
BeHolder MS-PRO электронный стедикам
BeHolder MS-PRO электронный стедикам
BeHolder MS-PRO электронный стедикам
BeHolder MS-PRO электронный стедикам

BeHolder MS-PRO электронный стедикам

BeHolder
Артикул: NVF-7696

BeHolder MS-PRO – электронный трехосевой стабилизатор для камеры при ведении съемки с рук. Устройство подходит для работы с беззеркальными камерами. Позволяет получить четкие и качественные кадры без вибрации и тряски.

Описание

Устройство работает от бесщеточных приводов, что позволяет максимально стабилизировать движения во время наклонов и поворотов камеры. Камера надежно и прочно зафиксирована, это предоставляет оператору полную свободу передвижений. Он может спокойно ходить и даже бегать, при этом не волнуясь о качестве результата. Стедикам подходит для камер весом до 1,2 кг, таких как Sony А7S, RX-100, камеры серии NEX, Panasonic GH4, Samsung NX500 и Blackmagic Pocket.

Основание стедикама имеет отверстие для винта с резьбой 1/4”, с его помощью можно с легкостью установить кронштейн для монитора или установить стедикам на штатив, монопод или слайдер. Встроенный пятиступенчатый джойстик позволяет максимально точно регулировать наклон и поворот камеры.

USB-порт, расположенный на ручке, можно использовать для подключения небольшого LED-освещения или смартфона также его можно использовать для подключения или подзарядки смартфона, камеры GoPro или других устройств, поддерживающих USB-подключение. Такая опция может удобна, если камера поддерживает режим работы Wi-Fi Live. Стедикам также оснащен быстросъемной площадкой, что позволяет быстро и надежно закрепить на нем камеру.

Характеристики:

  • время работы аккумулятора, ч – до 9
  • тип аккумулятора – литий-ионный 3,7V 18650 емкостью 2600mAh, 3 шт.
  • максимально допустимая нагрузка, кг – 1,2
  • габариты упаковки, мм – 268х168х123
  • вес стедикама (с учетом аккумулятора), кг – 0,77

Комплектация

  • Электронный стедикам BeHolder MS-PRO – 1 шт.
  • Кейс для транспортировки с мягкой подкладкой – 1 шт.
  • Микро-USB АС адаптер – 1 шт.
  • Быстросъемная площадка – 1 шт.
  • Аккумулятор типа 18650 – 3 шт.

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