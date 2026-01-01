BeHolder MS-PRO электронный стедикам

Описание

Устройство работает от бесщеточных приводов, что позволяет максимально стабилизировать движения во время наклонов и поворотов камеры. Камера надежно и прочно зафиксирована, это предоставляет оператору полную свободу передвижений. Он может спокойно ходить и даже бегать, при этом не волнуясь о качестве результата. Стедикам подходит для камер весом до 1,2 кг, таких как Sony А7S, RX-100, камеры серии NEX, Panasonic GH4, Samsung NX500 и Blackmagic Pocket.

Основание стедикама имеет отверстие для винта с резьбой 1/4”, с его помощью можно с легкостью установить кронштейн для монитора или установить стедикам на штатив, монопод или слайдер. Встроенный пятиступенчатый джойстик позволяет максимально точно регулировать наклон и поворот камеры.

USB-порт, расположенный на ручке, можно использовать для подключения небольшого LED-освещения или смартфона также его можно использовать для подключения или подзарядки смартфона, камеры GoPro или других устройств, поддерживающих USB-подключение. Такая опция может удобна, если камера поддерживает режим работы Wi-Fi Live. Стедикам также оснащен быстросъемной площадкой, что позволяет быстро и надежно закрепить на нем камеру.

Характеристики: