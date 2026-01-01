images
images
images
images
images
images
images
images
BeHolder EC1 электронный стедикам
BeHolder EC1 электронный стедикам
BeHolder EC1 электронный стедикам
BeHolder EC1 электронный стедикам
BeHolder EC1 электронный стедикам
BeHolder EC1 электронный стедикам
BeHolder EC1 электронный стедикам
BeHolder EC1 электронный стедикам

BeHolder EC1 электронный стедикам

BeHolder
Артикул: NVF-7694

BeHolder EC1 – трехосевой электронный стабилизатор, предназначен для использования с камерами до 2,3 кг., такими как Sony A7s/A7sII/A7eII, Panasonic Lumix GH4, Blackmagic Pocket, Canon EOS Mark3 и Nikon D810.

Описание

В электронном стабилизаторе применяется трехосевая технология стабилизации на двигателях с энкодерами и новейший 32 битный контроллер AlexMos с двумя сенсорами. Это позволило добиться отличного качества стабилизации даже с тяжелыми камерами и объективами, например Canon EOS Mark3 + Canon 16-35/2,8L. Стабилизатор оснащен площадкой совместимой с Manfrotto 501PL.

Механическая балансировка в стабилизаторе Beholder EC1 осуществляется без ключей – на всех осях применены специальные зажимы, что делает процесс балансировки быстрым и удобным.

Для установки на штатив или монопод предусмотренно отверстие с резьбой 1/4". Питание осуществляется от трех аккумуляторов типа 18650, 3.7 v/2600 mAh. Время работы до 12 часов. Стабилизатор имеет возможность зарядки через USB.

Для настройки и управления предусмотрен порт Micro USB.

Комплектация

  • Трехосевой стабилизатор Beholder EC1. 
  • Быстросъемная пластина для установки камеры. 
  • Корзина для батарей + 3 аккумуляторные батареи. 
  • Кейс для хранения и транспортировки.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Магазин Фотогора. Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж
Магазин Фотогора. Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж
Matthieu Ricard: философские фотографии или философия фотографии
Matthieu Ricard: философские фотографии или философия фотографии
Генри Пич Робинсон
Генри Пич Робинсон
Уроки по видесъемке. Как выбрать объектив
Уроки по видесъемке. Как выбрать объектив
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.