BeHolder EC1 электронный стедикам

Описание

В электронном стабилизаторе применяется трехосевая технология стабилизации на двигателях с энкодерами и новейший 32 битный контроллер AlexMos с двумя сенсорами. Это позволило добиться отличного качества стабилизации даже с тяжелыми камерами и объективами, например Canon EOS Mark3 + Canon 16-35/2,8L. Стабилизатор оснащен площадкой совместимой с Manfrotto 501PL.

Механическая балансировка в стабилизаторе Beholder EC1 осуществляется без ключей – на всех осях применены специальные зажимы, что делает процесс балансировки быстрым и удобным.

Для установки на штатив или монопод предусмотренно отверстие с резьбой 1/4". Питание осуществляется от трех аккумуляторов типа 18650, 3.7 v/2600 mAh. Время работы до 12 часов. Стабилизатор имеет возможность зарядки через USB.

Для настройки и управления предусмотрен порт Micro USB.