Manfrotto MVS060AMVH502AH слайдер 60 см с головкой MVH502AH

Описание

Manfrotto MVS060A - слайдер, предназначен для плавного перемещения камеры из стороны в сторону при съемке видео, исключает возможность тряски в кадре. Для установки на штатив предусмотрена стандартная резьба 3/8 дюйма. Длина - 60 см.

Manfrotto MVH502AH - профессиональная видео головка с плоским основанием. Плавное управление при съемке благодаря регулируемому жидкостному механизму. Идеально подходит для последних моделей камкордеров и зеркальных камер. Manfrotto MVH502AH при весе 1,7 кг рассчитана на использование с аппаратурой весом до 7 кг и способна уравновешивать вес до 4 кг. Имеет возможность настройки горизонтального и вертикального панорамирования. Благодаря внутренней резьбе 3/8 дюйма головка совместима со всеми фото штативами.