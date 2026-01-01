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Manfrotto MVS060AMVH502AH слайдер 60 см с головкой MVH502AH
Manfrotto MVS060AMVH502AH слайдер 60 см с головкой MVH502AH
Manfrotto MVS060AMVH502AH слайдер 60 см с головкой MVH502AH

Manfrotto MVS060AMVH502AH слайдер 60 см с головкой MVH502AH

Manfrotto
Артикул: MTG-0258

Комплект слайдер Manfrotto MVS060A с головкой MVH502AH. Изготовлен из высококачественных материалов: анодированного алюминия, стали и полимеров. Обеспечивает плавное движение камеры при видеосъемке. Установливается на любой штатив с помощью резьбового соединения 3/8 дюйма. Комплектуется профессиональной видеоголовкой. Для установки дополнительных аксессуаров используются стандартные резьбовые отверстия 1/4" и 3/8".

Описание

Manfrotto MVS060A - слайдер, предназначен для плавного перемещения камеры из стороны в сторону при съемке видео, исключает возможность тряски в кадре. Для установки на штатив предусмотрена стандартная резьба 3/8 дюйма. Длина - 60 см.

Manfrotto MVH502AH - профессиональная видео головка с плоским основанием. Плавное управление при съемке благодаря регулируемому жидкостному механизму. Идеально подходит для последних моделей камкордеров и зеркальных камер. Manfrotto MVH502AH при весе 1,7 кг рассчитана на использование с аппаратурой весом до 7 кг и способна уравновешивать вес до 4 кг. Имеет возможность настройки горизонтального и вертикального панорамирования. Благодаря внутренней резьбе 3/8 дюйма головка совместима со всеми фото штативами.

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