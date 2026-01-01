GreenBean TrackMaster 03 тележка для видеоштатива.

Описание

Складная операторская тележка профессионального исполнения, предназначена для установки крупных и тяжелых штативов и стоек, нагрузка на тележку составляет 25 кг. Расстояние от середины основания до середины отверстия под шипы (радиус тележки) составляет 50 см.

Тележка универсальная, с регулируемым положением упоров под размах ног треноги или стойки, подходит для крепления обычных (с резиновыми наконечниками) или шипованных (с двумя шипами) опор видеоштатива. Используется при различных видах видеосъемки – для плавных проводок в кадре по прямой траектории или дуге с разными радиусами, и в том числе для поворота камеры вокруг своей оси или съемки «одним кадром»

Три больших колеса Ø 100 мм с шарикоподшипниками позволяют тележке плавно перемещаться внутри помещения студии или на улице, преодолевая такие препятствия, как кабель-канал, электрические провода, небольшие неровности. Каждое колесо оснащено индивидуальным тормозом, и вы можете заблокировать любое из колес, какое будет удобнее.

Опорные сегменты платформы выполнены из квадратной трубы сечением 25х25 мм, которая позволит выдерживать значительные нагрузки. Тележка раскладывается разведением сегментов профиля, которые зажимаются фиксирующим винтом. Размах треноги регулируется перемещением опор вдоль профиля сегментов на нужное расстояние и фиксацией винтами. Обычные или шипованные опоры закрепляются в резиновых хомутах или в специальных винтовых зажимах с подпятниками тележки (в зависимости от типа опоры штатива).

По окончанию съемок тележка так же быстро складывается и упаковывается в комплектный чехол для транспортировки и хранения. Для переноски тележки без чехла предусмотрена ручка. В сложенном виде длина тележки составляет 60 см, а вес – 4.8 кг.

Характеристики :