GreenBean Tracker 01 line операторские рельсы прямые

Секции рельс GreenBean Tracker 01 line имеют круглое сечение диаметром 24 мм. Они состоят из 16 секций и двух шпал.
Технические характеристики:
- максимальная нагрузка, кг – 150
- длина рельс, м – 6,4
- длина одной секции, см – 80 см
- количество секций на каждом рельсе – 8
- расстояние между осями рельсов, см – 70(стандартное)
- диаметр рельсовой секции, мм – 24 мм
- длина шпалы, см – 67,5
- диаметр шпалы, мм – 16
- цвет – серебристый
- материал – алюминий
- вес одной секции, г – 310
- вес комплекта с чехлом, г – 7,35