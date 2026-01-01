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GreenBean Tracker 01 line операторские рельсы прямые

GreenBean Tracker 01 line операторские рельсы прямые

GreenBean
Артикул: OLE-1304

GreenBean Tracker 01 line – прямые операторские рельсы для использования с операторской тележкой. Помогут плавно и без рывков перемещать камеру, снимать в движении с заданным темпом. Изготовлены из алюминиевого сплава, что обеспечивает их легкость и надежность. Общая длина, м – 6,4; ширина колеи, мм – 700. Для хранения и транспортировки предусмотрена удобная сумка.

Описание

Секции рельс GreenBean Tracker 01 line имеют круглое сечение диаметром 24 мм. Они состоят из 16 секций и двух шпал.

Технические характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 150
  • длина рельс, м – 6,4
  • длина одной секции, см – 80 см
  • количество секций на каждом рельсе – 8
  • расстояние между осями рельсов, см – 70(стандартное)  
  • диаметр рельсовой секции, мм – 24 мм
  • длина шпалы, см – 67,5
  • диаметр шпалы, мм – 16
  • цвет – серебристый  
  • материал – алюминий
  • вес одной секции, г – 310
  • вес комплекта с чехлом, г – 7,35  

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