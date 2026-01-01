GreenBean Tracker 01 line операторские рельсы прямые

Артикул: OLE-1304

GreenBean Tracker 01 line – прямые операторские рельсы для использования с операторской тележкой. Помогут плавно и без рывков перемещать камеру, снимать в движении с заданным темпом. Изготовлены из алюминиевого сплава, что обеспечивает их легкость и надежность. Общая длина, м – 6,4; ширина колеи, мм – 700. Для хранения и транспортировки предусмотрена удобная сумка.