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GreenBean RailTracker 500 Set рельсы с тележкой для видеокамеры
GreenBean RailTracker 500 Set рельсы с тележкой для видеокамеры
GreenBean RailTracker 500 Set рельсы с тележкой для видеокамеры
GreenBean RailTracker 500 Set рельсы с тележкой для видеокамеры
GreenBean RailTracker 500 Set рельсы с тележкой для видеокамеры
GreenBean RailTracker 500 Set рельсы с тележкой для видеокамеры
GreenBean RailTracker 500 Set рельсы с тележкой для видеокамеры

GreenBean RailTracker 500 Set рельсы с тележкой для видеокамеры

GreenBean
Артикул: DAN-5722

Рельсы с тележкой GreenBean RailTracker 500 Set, для видеокамеры.

Быстросборные рельсы, длиной от 1 до 5 м. Обеспечивают плавное скольжение, имеют амортизирующую подложку из вспененного полиуретана. Ширина колеи - 70 см. Допустимая нагрузка до 50 кг. В комплекте складная тележка и кейс. Оборудование можно использовать как в студийном павильоне, так и на улице. Вес - 13,0 кг.

Описание

Секции рельсов изготовлены из легкого и прочного авиационного алюминия на прецизионном металлорежущем оборудовании. Быстросборная конструкция не требует использования инструментов и дает возможность смонтировать секции в единый рельс длиной от 1 до 5 метров.

Рельс укладывается в специальный держатель соединительной трубы диаметром 15 мм, обеспечивающей расстояние 70 см между рельсами.

Тележка выполнена из металлического квадратного профиля 25х25 мм и подходит для штативных треног большого веса. Система совместима с большинством профессиональных видеоштативов. Ножки штатива закрепляются непосредственно на тележке или вставляются шипами в комплектные резиновые подпятники и фиксируются на тележке струбцинами.

Для хранения и переноски тележка складывается, длина тележки в сложенном виде - 49 см.

Амортизирующая подложка из вспененного полиуретана способна компенсировать неровности поверхности.

Колеса тележки диаметром 58 мм снабжены подшипниками.

Для удобства хранения и транспортировки в комплект входит прочный кейс с жесткими стенками, двумя ручками для транспортировки и наплечным ремнем. В него помещается весь комплект, вес которого вместе с кейсом не превышает 11,4 кг.

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