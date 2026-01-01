GreenBean RailTracker 500 Set рельсы с тележкой для видеокамеры

Описание

Секции рельсов изготовлены из легкого и прочного авиационного алюминия на прецизионном металлорежущем оборудовании. Быстросборная конструкция не требует использования инструментов и дает возможность смонтировать секции в единый рельс длиной от 1 до 5 метров.

Рельс укладывается в специальный держатель соединительной трубы диаметром 15 мм, обеспечивающей расстояние 70 см между рельсами.

Тележка выполнена из металлического квадратного профиля 25х25 мм и подходит для штативных треног большого веса. Система совместима с большинством профессиональных видеоштативов. Ножки штатива закрепляются непосредственно на тележке или вставляются шипами в комплектные резиновые подпятники и фиксируются на тележке струбцинами.

Для хранения и переноски тележка складывается, длина тележки в сложенном виде - 49 см.

Амортизирующая подложка из вспененного полиуретана способна компенсировать неровности поверхности.

Колеса тележки диаметром 58 мм снабжены подшипниками.

Для удобства хранения и транспортировки в комплект входит прочный кейс с жесткими стенками, двумя ручками для транспортировки и наплечным ремнем. В него помещается весь комплект, вес которого вместе с кейсом не превышает 11,4 кг.