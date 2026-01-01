Технические характеристики:
- максимальная нагрузка, кг – 30
- вес, кг – 3,57
- для рельс с шириной колеи, см – 70 (стандартные)
- материал – алюминиевый сплав
- длина в собранном виде, см – 59
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean RailTracker 03 dolly – тележка операторская для штативов и операторских кранов. Можно устанавливать на стандартные рельсы с шириной колеи 70 см. Тележка оснащена колесами из мягкого полимерного покрытия, которые обеспечивают плавное бесшумное передвижение по съемочной площадке. Максимальная нагрузка, кг – 30.
Технические характеристики:
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