Артикул: OLE-1312

GreenBean RailTracker 03 dolly – тележка операторская для штативов и операторских кранов. Можно устанавливать на стандартные рельсы с шириной колеи 70 см. Тележка оснащена колесами из мягкого полимерного покрытия, которые обеспечивают плавное бесшумное передвижение по съемочной площадке. Максимальная нагрузка, кг – 30.