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GreenBean RailTracker 03 dolly тележка операторская

GreenBean RailTracker 03 dolly тележка операторская

GreenBean
Артикул: OLE-1312

GreenBean RailTracker 03 dolly – тележка операторская для штативов и операторских кранов. Можно устанавливать на стандартные рельсы с шириной колеи 70 см. Тележка оснащена колесами из мягкого полимерного покрытия, которые обеспечивают плавное бесшумное передвижение по съемочной площадке. Максимальная нагрузка, кг – 30.

Описание

Технические характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 30
  • вес, кг – 3,57
  • для рельс с шириной колеи, см – 70 (стандартные)  
  • материал – алюминиевый сплав  
  • длина в собранном виде, см – 59 

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