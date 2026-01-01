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GreenBean MotorTrack 100RC слайдер моторизованный
GreenBean MotorTrack 100RC слайдер моторизованный
GreenBean MotorTrack 100RC слайдер моторизованный
GreenBean MotorTrack 100RC слайдер моторизованный
GreenBean MotorTrack 100RC слайдер моторизованный
GreenBean MotorTrack 100RC слайдер моторизованный
GreenBean MotorTrack 100RC слайдер моторизованный
GreenBean MotorTrack 100RC слайдер моторизованный
GreenBean MotorTrack 100RC слайдер моторизованный
GreenBean MotorTrack 100RC слайдер моторизованный
GreenBean MotorTrack 100RC слайдер моторизованный
GreenBean MotorTrack 100RC слайдер моторизованный
GreenBean MotorTrack 100RC слайдер моторизованный
GreenBean MotorTrack 100RC слайдер моторизованный
GreenBean MotorTrack 100RC слайдер моторизованный

GreenBean MotorTrack 100RC слайдер моторизованный

GreenBean
Артикул: DAN-9200

Слайдер GreenBean MotorTrack 100RC моторизованный с бесшумным электродвигателем имеет длину рельса 860мм, выдерживает нагрузку до 11 кг, управляется радиопультом ДУ на частоте 2,4 ГГц, в комплект входят съемные ножки на шариковых опорах, удобный кейс для хранения и транспортировки.

Описание

Характеристики:

Максимальное линейное перемещение - 860кг.

Материал направляющей - алюминиево-марганцевый сплав.

Тип покрытия - черное анодирование.

Регулирование опор - есть.

Пульт дистанционного управления - есть.

Диапазон частот - 2,402-2,480 ГГц.

Количество частот каналов - 3.

Мощность передатчика - не более 10 мВт.

Режимы управления - ручной с помощью джойстика, режим тайм-лапс, циклический режим.

Диапозон регулировки скорости - от 0 до 100

Возможность задавать диапазон перемещения площадки - есть.

Дисплей отсчета времени - есть.

Индикация расстояния - есть.

Тип аккумулятора пульта- встроенный Li-lon аккумулятор.

Ресивер для камерв - есть.

Пузырьковый уровень - есть.

Крепление для камеры - 1/4 и 3/8".

Крепежные отверстия - 3/8" х 2.

Тип привода площадки - зубчатый ремень.

Тип привода - зубчатый ремень.

Питание мотора слайдера - автономное.

Тип питани мотора - Li-lon аккумулятор.

Емкость аккумулятора- 5200 мAh.

Время неприрывной работы - 40 часов.

Тип крепления аккумулятора - V-Mount/

Возможность питания от сети - с блоком питания 12В/1А.

Комплектация

  • Моторизированный слайдер GreenBean MotorTrack 100RC (комплект)
  • Пульт управления
  • Пластиковый кейс
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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