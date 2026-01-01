GreenBean MotorTrack 100RC слайдер моторизованный

Характеристики:
Максимальное линейное перемещение - 860кг.
Материал направляющей - алюминиево-марганцевый сплав.
Тип покрытия - черное анодирование.
Регулирование опор - есть.
Пульт дистанционного управления - есть.
Диапазон частот - 2,402-2,480 ГГц.
Количество частот каналов - 3.
Мощность передатчика - не более 10 мВт.
Режимы управления - ручной с помощью джойстика, режим тайм-лапс, циклический режим.
Диапозон регулировки скорости - от 0 до 100
Возможность задавать диапазон перемещения площадки - есть.
Дисплей отсчета времени - есть.
Индикация расстояния - есть.
Тип аккумулятора пульта- встроенный Li-lon аккумулятор.
Ресивер для камерв - есть.
Пузырьковый уровень - есть.
Крепление для камеры - 1/4 и 3/8".
Крепежные отверстия - 3/8" х 2.
Тип привода площадки - зубчатый ремень.
Тип привода - зубчатый ремень.
Питание мотора слайдера - автономное.
Тип питани мотора - Li-lon аккумулятор.
Емкость аккумулятора- 5200 мAh.
Время неприрывной работы - 40 часов.
Тип крепления аккумулятора - V-Mount/
Возможность питания от сети - с блоком питания 12В/1А.