GreenBean MotorTrack 100RC слайдер моторизованный

Артикул: DAN-9200

Слайдер GreenBean MotorTrack 100RC моторизованный с бесшумным электродвигателем имеет длину рельса 860мм, выдерживает нагрузку до 11 кг, управляется радиопультом ДУ на частоте 2,4 ГГц, в комплект входят съемные ножки на шариковых опорах, удобный кейс для хранения и транспортировки.