GreenBean Glide Track 160 Production слайдер

Слайдер предназначен для тяжелых условий эксплуатации и профессионального использования в кинопроизводстве, обеспечивает точное, плавное, бесшумное перемещение камеры весом до 20 кг.

Направляющий рельс изготовлен из цельной алюминиевой заготовки методом экструзии, что обеспечивает профилю высокие характеристики прочности и жесткости.

Ролики на стальных подшипниках расположены под разными углами (по 4 на каждой стороне) и двигаются по внутренней стороне направляющей, что гарантирует продолжительное использование и стабильный безлюфтовый ход.

На каретке находятся 11 монтажных резьбовых отверстий 1/4" и 3 резьбовых отверстия диаметром 3/8", которые позволяют размещать на ней аксессуары и вспомогательное оборудование. Центральное отверстие 3/8" без резьбы предусмотрено для крепления штативной головы. Большое количество монтажных отверстий обеспечивает универсальность установки и использования слайдера.

Каретка оборудована стопорным винтом с двусторонним стояночным тормозом, при завинчивании рукоятки происходит одновременный выпуск двух тормозных колодок, которые надежно фиксируют каретку, благодаря этому слайдер можно использовать даже с тяжелыми профессиональными камерами.

Характеристики: