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GreenBean Glide Track 160 Production слайдер
GreenBean Glide Track 160 Production слайдер
GreenBean Glide Track 160 Production слайдер
GreenBean Glide Track 160 Production слайдер
GreenBean Glide Track 160 Production слайдер
GreenBean Glide Track 160 Production слайдер
GreenBean Glide Track 160 Production слайдер

GreenBean Glide Track 160 Production слайдер

GreenBean
Артикул: NVF-8034

GreenBean Glide Track 160 Production – слайдер с рельсом длиной, мм – 1595, оснащен безлюфтовыми подшипниками, двусторонним стопорным механизмом и поворотными вывинчивающимися ножками на резиновых опорах. Максимальная нагрузка, кг – до 20. Вес, кг – 5,6.

Описание

Слайдер предназначен для тяжелых условий эксплуатации и профессионального использования в кинопроизводстве, обеспечивает точное, плавное, бесшумное перемещение камеры весом до 20 кг.

Направляющий рельс изготовлен из цельной алюминиевой заготовки методом экструзии, что обеспечивает профилю высокие характеристики прочности и жесткости.

Ролики на стальных подшипниках расположены под разными углами (по 4 на каждой стороне) и двигаются по внутренней стороне направляющей, что гарантирует продолжительное использование и стабильный безлюфтовый ход.

На каретке находятся 11 монтажных резьбовых отверстий 1/4" и 3 резьбовых отверстия диаметром 3/8", которые позволяют размещать на ней аксессуары и вспомогательное оборудование. Центральное отверстие 3/8" без резьбы предусмотрено для крепления штативной головы. Большое количество монтажных отверстий обеспечивает универсальность установки и использования слайдера.

Каретка оборудована стопорным винтом с двусторонним стояночным тормозом, при завинчивании рукоятки происходит одновременный выпуск двух тормозных колодок, которые надежно фиксируют каретку, благодаря этому слайдер можно использовать даже с тяжелыми профессиональными камерами.

Характеристики:

  • материал – алюминиевый сплав
  • максимальная нагрузка, кг – до 20
  • общая длина, мм – 1634
  • длина рельса, – 1595
  • рабочий ход каретки, мм – 1485
  • длина ножек, мм – 95-110
  • ширина направляющей, мм – 124
  • винт на каретке – 3/8" и 1/4" (в комплекте)
  • размер каретки, мм – 127х102
  • пузырьковый уровень – нет
  • вес слайдера с ножками, кг – 5,6

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