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GreenBean Basic 120 слайдер
GreenBean Basic 120 слайдер
GreenBean Basic 120 слайдер
GreenBean Basic 120 слайдер
GreenBean Basic 120 слайдер
GreenBean Basic 120 слайдер
GreenBean Basic 120 слайдер
GreenBean Basic 120 слайдер

GreenBean Basic 120 слайдер

GreenBean
Артикул: NVF-8030

GreenBean Basic 120 – слайдер с рельсом длиной, мм – 1200, оснащен безлюфтовыми подшипниками и поворотными вывинчивающимися ножками на резиновых опорах. Максимальная нагрузка, кг – до 3. Вес, кг – 1,65.

Описание

Алюминиевый слайдер длиной 120 см, предназначен для достижения идеальных съемок со сдвигом камеры под любым углом: по вертикали, горизонтали или диагонали. Позволяет производить такие виды съемок, как плавный наезд-отъезд от цели, горизонтальное панорамирование (в том числе и со слежением камерой), вертикальные и наклонные слайды. Слайдер работает по принципу операторской рельсовой тележки, которая часто применяется в кинопроизводстве, съемке клипов и рекламы, но превосходит тележку в мобильности использования.

Он оборудован четырьмя высококачественными шариковыми подшипниками качения со специальной смазкой обеспечивающими плавный и точный ход каретки без люфтов. Шариковые подшипники обжимают направляющую по бокам, что создает конструкцию, исключающую качание во время работы. Используя входящий в комплект шестигранный ключ, можно регулировать силу прижима шариковых подшипников к направляющей.

Поворотные ножки оборудованы подпружиненными зажимами с зубчатым соединением, благодаря этому слайдер выдерживает большие нагрузки с гарантированной устойчивостью. Ножки раскладываются в пределах 360 градусов, позволяя хранить слайдер в футляре без снятия ножек. На концах ножек находятся выкручивающиеся нескользящие резиновые наконечники, которые обеспечивают точное выравнивание слайдера по уровню горизонта, а пузырьковый уровень на площадке поможет проверить настройку.

Для монтажа слайдера на штативы предусмотрены установочные отверстия диаметром 1/4" и 3/8", по центру и по краям рельса. Отверстия расположены парно, это предполагает одновременное использование обоих винтов штативной площадки. Дополнительные отверстия 1/4" и 3/8", расположенные на торцах слайдера и на каретке, они служат для установки вспомогательного оборудования (монитора, микрофона, осветителя и т. д.).

Характеристики:

  • материал – анодированный алюминий
  • максимальная нагрузка, кг – до 3
  • общая длина, мм – 1270
  • длина рельса, – 1200
  • рабочий ход каретки, мм – 1100
  • длина ножек, мм – 90-105
  • ширина направляющей, мм – 50
  • винт на каретке – 3/8"
  • размер каретки, мм – 90х89
  • пузырьковый уровень – есть
  • вес слайдера, кг – 1,65

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