E-IMAGE EI7003C UNIVERSAL DOLLY тележка для видеоштатива на колесах

Характеристики:
- Нагрузка до 40 кг
- Радиус 50 см, высота 14,5 см
- Диаметр колёс 75 мм
- Вес 3,9 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE UNIVERSAL DOLLY тележка для видеоштатива на колесах
Прочная тележка-тренога для тяжелых систем, выдерживает нагрузку до 40 кг. Для удобства хранения и транспортировки компактно складывается. Тележка оснащена резиновыми колесами с раздельными тормозами и регулируемыми предохранителями для кабеля.
Характеристики:
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Базовая тележка для легких и средних штативов. Поддерживает большинство штативов с шипованными (резиновое крепление с язычком) и оснащена колесами с индивидуальным ножным тормозом. Тележка компактно складывается для удобного хранения и транспортировки. Максимальная нагрузка 40 кг. Диаметр колес 75 мм, радиус - 50 см.