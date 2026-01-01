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E-IMAGE EI7003C UNIVERSAL DOLLY тележка для видеоштатива на колесах

E-IMAGE EI7003C UNIVERSAL DOLLY тележка для видеоштатива на колесах

E-IMAGE
Артикул: OLE-1763

E-IMAGE UNIVERSAL DOLLY тележка для видеоштатива на колесах

Прочная тележка-тренога для тяжелых систем, выдерживает нагрузку до 40 кг. Для удобства хранения и транспортировки компактно складывается. Тележка оснащена резиновыми колесами с раздельными тормозами и регулируемыми предохранителями для кабеля.

Описание

Характеристики:

  • Нагрузка до 40 кг
  • Радиус 50 см, высота 14,5 см
  • Диаметр колёс 75 мм
  • Вес 3,9 кг

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Наличие
в наличии 4-10 шт

Базовая тележка для легких и средних штативов. Поддерживает большинство штативов с шипованными (резиновое крепление с язычком) и оснащена колесами с индивидуальным ножным тормозом. Тележка компактно складывается для удобного хранения и транспортировки. Максимальная нагрузка 40 кг. Диаметр колес 75 мм, радиус - 50 см.


7 250 ₽
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