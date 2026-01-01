E-IMAGE EI7003C UNIVERSAL DOLLY тележка для видеоштатива на колесах

Арт. OLE-3694

Базовая тележка для легких и средних штативов. Поддерживает большинство штативов с шипованными (резиновое крепление с язычком) и оснащена колесами с индивидуальным ножным тормозом. Тележка компактно складывается для удобного хранения и транспортировки. Максимальная нагрузка 40 кг. Диаметр колес 75 мм, радиус - 50 см.





