images
E-IMAGE ES70 слайдер

E-IMAGE ES70 слайдер

E-IMAGE
Артикул: DAN-5814

Слайдер E-IMAGE ES70.

Слайдер с карбоновыми направляющими длиной 50 мм, оснащен утяжеленной ручкой-маховиком для плавного перемещения каретки и регулируемыми ножками на резиновых опорах. Максимальная нагрузка - 10 кг. Общая длинна - 70 см. Вес - 3,8.

Описание

Слайдер обеспечивает точное, плавное, бесшумное перемещение камеры весом до 10 кг.

Направляющие изготовлен из карбона, что обеспечивает высокие характеристики прочности и малый вес.

На каретке находятся монтажный винт диаметром 3/8", который предусмотрен для крепления штативной головы. Перемещение каретки по направляющим обеспечивается вращением утяжеленного маховика. Опционально на слайдер может быть установлен двигатель (приобретается дополнительно).

Характеристики:

  • материал - карбон
  • максимальная нагрузка - 10 кг
  • общая длина - 70 см
  • длина направляющих - 50 см
  • винт на каретке - 3/8" 
  • пузырьковый уровень - нет
  • вес - 3,8

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

DGTape MATT Gaffa Tape Black тейп матовый черный 48 мм x 50 м
Арт. DAN-1374
DGTape MATT Gaffa Tape Black тейп матовый черный 48 мм x 50 м
Наличие
более 10 шт

DGTape Gaffa Tape Black - тейп матовый черный, размер 48 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - черный, матовый.

2 500 ₽
В корзину
DGTape MATT Gaffa Tape White тейп матовый белый 48 мм x 50 м
Арт. DAN-1375
DGTape MATT Gaffa Tape White тейп матовый белый 48 мм x 50 м
Временно нет в наличии

DGTape Gaffa Tape White - тейп матовый белый, размер 48 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - белый, матовый.

2 500 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Арт. NVF-3052
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 15 ч

Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.


-10 %270 ₽
240 ₽
В корзину

Видео

Владимир Клавихо-Телепнев (арт-фотограф)
Владимир Клавихо-Телепнев (арт-фотограф)
Магазин Фотогора. Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж
Магазин Фотогора. Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж
Столик для предметной съемки обзор Grifon PTY 60
Столик для предметной съемки обзор Grifon PTY 60
Herb Ritts - талантливый фэшн-фотограф и режиссер видеоклипов
Herb Ritts - талантливый фэшн-фотограф и режиссер видеоклипов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.