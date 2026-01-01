E-IMAGE ES70 слайдер

Слайдер обеспечивает точное, плавное, бесшумное перемещение камеры весом до 10 кг.
Направляющие изготовлен из карбона, что обеспечивает высокие характеристики прочности и малый вес.
На каретке находятся монтажный винт диаметром 3/8", который предусмотрен для крепления штативной головы. Перемещение каретки по направляющим обеспечивается вращением утяжеленного маховика. Опционально на слайдер может быть установлен двигатель (приобретается дополнительно).
Характеристики:
- материал - карбон
- максимальная нагрузка - 10 кг
- общая длина - 70 см
- длина направляющих - 50 см
- винт на каретке - 3/8"
- пузырьковый уровень - нет
- вес - 3,8