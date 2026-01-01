E-IMAGE EI7004B Dolly w/cable guard-Adjustable тележка для видеоштатива на колесах

Характеристики:
- Нагрузка до 60 кг
- Радиус 50 см, высота 17 см
- Диаметр колёс 100 мм
- Вес 6,8 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE Dolly w/cable guard-Adjustable тележка для видеоштатива на колесах
Прочная тележка-тренога для тяжелых систем, выдерживает нагрузку до 60 кг. Для удобства хранения и транспортировки компактно складывается. Тележка оснащена резиновыми колесами с раздельными тормозами и регулируемыми предохранителями для кабеля.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter