E-IMAGE EI7004B Dolly w/cable guard-Adjustable тележка для видеоштатива на колесах

Артикул: OLE-1751

E-IMAGE Dolly w/cable guard-Adjustable тележка для видеоштатива на колесах

Прочная тележка-тренога для тяжелых систем, выдерживает нагрузку до 60 кг. Для удобства хранения и транспортировки компактно складывается. Тележка оснащена резиновыми колесами с раздельными тормозами и регулируемыми предохранителями для кабеля.



