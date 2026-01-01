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E-IMAGE EI7004B Dolly w/cable guard-Adjustable тележка для видеоштатива на колесах

E-IMAGE EI7004B Dolly w/cable guard-Adjustable тележка для видеоштатива на колесах

E-IMAGE
Артикул: OLE-1751

E-IMAGE Dolly w/cable guard-Adjustable тележка для видеоштатива на колесах

Прочная тележка-тренога для тяжелых систем, выдерживает нагрузку до 60 кг. Для удобства хранения и транспортировки компактно складывается. Тележка оснащена резиновыми колесами с раздельными тормозами и регулируемыми предохранителями для кабеля.

Описание

Характеристики:

  • Нагрузка до 60 кг
  • Радиус 50 см, высота 17 см
  • Диаметр колёс 100 мм
  • Вес 6,8 кг

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