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Proaim Rig-120 плечевой упор

Proaim Rig-120 плечевой упор

Proaim
Артикул: NVF-1499

Proaim Rig-120 – плечевой упор для видеокамер. Стабилизирующая система может быть целиком установлена на штатив при помощи специальной площадки, которая также входит в комплект. Скобка 15 мм позволяет оператору держать камеру как на уровне глаз, так и в стороне.

Описание

Противовес равномерно распределяет массу устройства, что помогает предотвратить появление физической усталости во время съемки. Телескопические рукоятки с прорезиненными ручками снимают нагрузку с рук оператора во время съемки. Наплечник также предотвращает усталость.

Камера может быть настроена по высоте. Быстросъемная площадка также регулируется в горизонтальной поверхности. Плечевой упор совместим с 15-мм рельсовой опорой.

Плечевой упор совместим со следующими моделями камер:

  • Canon – hv20, hv30, 5d MK II, 7d, gl1, gl2, xm1, xm2, vx2100, vx1000
  • Sony – A1u, z1u, fx1, z7u, z1E, Z1P, DCR-TRV740, DCR TRV730, DCR-TRV720, DCR-HC26, DCR-TRV480E, DCR-DVD605, DCR-SR42, HDR-SR12, SR200, HDR-CX7, HDR-XR520V, HDR-XR500V, HDR-XR200V, HDR-XR100, DCR-SR87, DCR-SR67, DCR-SR47, fx1, z1u
  • Panasonic – hvx200, dvx100, PV-GS29, PV-L353, VDR-M50, VDR-D100, PV-GS32, VDR-M75, HDC-HS9
  • JVC – GR-DVL505, GR-DVL300, GRD750U, JY-HD10U, GR-D34E, GRD796, GRD30, GR-D72, GR-D347US, GR-D33US, GR-D250US, GR-DA30, GR-D270, Gr-D728EK, GR-DZ7, GR-D390EK

(RIG120)

Комплектация

  • Наплечник 15 мм.
  • Противовес с замком 15 мм.
  • Прямая скобка 15 мм.
  • Быстросъемная площадка 15 мм.
  • Планки для регулирования высоты 15 мм.
  • Переходник для стержней 15 мм.
  • Переходники для смежных стержней 15 мм – 2 шт.
  • Телескопические рукоятки 15 мм – 2 шт.
  • Алюминиевые стержни серебристого цвета диаметром 15 мм, длиной 300 мм с внутренней резьбой – 5 шт.
  • Алюминиевые стержни серебристого цвета диаметром 15 мм, длиной 100 мм с внутренней резьбой – 1 пара.

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