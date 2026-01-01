Proaim Rig-120 плечевой упор

Описание

Противовес равномерно распределяет массу устройства, что помогает предотвратить появление физической усталости во время съемки. Телескопические рукоятки с прорезиненными ручками снимают нагрузку с рук оператора во время съемки. Наплечник также предотвращает усталость.

Камера может быть настроена по высоте. Быстросъемная площадка также регулируется в горизонтальной поверхности. Плечевой упор совместим с 15-мм рельсовой опорой.

Плечевой упор совместим со следующими моделями камер:

Canon – hv20, hv30, 5d MK II, 7d, gl1, gl2, xm1, xm2, vx2100, vx1000

Sony – A1u, z1u, fx1, z7u, z1E, Z1P, DCR-TRV740, DCR TRV730, DCR-TRV720, DCR-HC26, DCR-TRV480E, DCR-DVD605, DCR-SR42, HDR-SR12, SR200, HDR-CX7, HDR-XR520V, HDR-XR500V, HDR-XR200V, HDR-XR100, DCR-SR87, DCR-SR67, DCR-SR47, fx1, z1u

Panasonic – hvx200, dvx100, PV-GS29, PV-L353, VDR-M50, VDR-D100, PV-GS32, VDR-M75, HDC-HS9

JVC – GR-DVL505, GR-DVL300, GRD750U, JY-HD10U, GR-D34E, GRD796, GRD30, GR-D72, GR-D347US, GR-D33US, GR-D250US, GR-DA30, GR-D270, Gr-D728EK, GR-DZ7, GR-D390EK

(RIG120)