Proaim Hook риг с грудным упором

Риг оснащен быстросъемной площадкой, которая подходит для всех типов камер.
Характеристики:
- конструкция выполнена из металла за исключением рукояток
- мягкий наплечник и меньший размер регулирующих ручек
- регулирующие ручки на рукоятках изготовлены из металла
- регулируемый грудной упор
- высокое качество быстросъемной площадки и базовой площадки для крепления к штативу
- мягкий материал рукояток, которые имеют механизм регулировки положения
- алюминиевые стержни для установки 15-мм аксессуаров (например, фоллоу фокус или компендиум)
- складная конструкция
- быстросъемная площадка с винтами 1/4"