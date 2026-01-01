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Proaim Hook риг с грудным упором

Proaim Hook риг с грудным упором

Proaim
Артикул: NVF-1503

Proaim Hook (112570) – универсальный риг для работы со всеми DSLR/DV/HDV весом до 4,5 кг. Гарантирует плавное движение камеры и снижение физической усталости во время съемки.

Описание

Риг оснащен быстросъемной площадкой, которая подходит для всех типов камер.

Характеристики:

  • конструкция выполнена из металла за исключением рукояток
  • мягкий наплечник и меньший размер регулирующих ручек
  • регулирующие ручки на рукоятках изготовлены из металла
  • регулируемый грудной упор
  • высокое качество быстросъемной площадки и базовой площадки для крепления к штативу
  • мягкий материал рукояток, которые имеют механизм регулировки положения
  • алюминиевые стержни для установки 15-мм аксессуаров (например, фоллоу фокус или компендиум)
  • складная конструкция
  • быстросъемная площадка с винтами 1/4"

Комплектация

  • Плечевой упор.

(112570)

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