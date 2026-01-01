Filmcity F-23 комплект для стабилизации видеосъемки

DSLR-камеры все чаще применяются для записи видео, что обусловливает необходимость иметь в своем арсенале качественный фоллоу фокус. В комплекте предусмотрен плечевой упор, фоллоу фокус X1 и компендиум MB-77.
Плечевой упор обеспечивает адаптируемость и комфортное использование комплект оператором или фотографом. Обвес состоит из двойных рукояток, универсальной базовой площадки и высококачественного наплечника, обеспечивающего баланс и стабильность. Рукоятки имеют возможность регулировки. На универсальную базовую площадку можно установить большинство DV, HDV и DSLR-камер с креплениями 1/4" и 3/8".
Характеристики плечевого упора:
- площадка для камеры с замком быстрого присоединения/отсоединения, имеется возможность установки на штатив
- грудной упор регулируется
- мягкие рукоятки позволяют снизить усталость при съемке
- алюминиевые стержни – 300 мм
- металлическая конструкция.
При изготовлении рукояток, наплечника и стержней использовались высококачественные материалы.
Компендиум может быть отрегулирован по высоте (до 45 мм) для того, чтобы его уровень соответствовал уровню установленного объектива камеры, укрепленной на стержнях. Верхняя и боковые шторки также легко подстраиваются. Компендиум изготовлен из прочного полиамида и элементов из черного анодированного металла.
Характеристики компендиума:
- может устанавливаться на стандартные 15-мм стержни
- возможность регулировки позволяет использовать с большим числом различных по размеру и диаметру объективов
- верхняя и боковые шторки легко снимаются и одеваются, что обеспечивает удобство при транспортировке
- высокое качество и износостойкость конструкции
- устройство просто в сборке и использовании
- диаметр стержней, мм – 15
- расстояние между стержнями, мм – 60
- подходит для объективов размером 43–77 мм
- размер верхней шторки, мм – 110х235
- боковые шторки, мм – 138х90
- вес, г – 255
- цвет – черный (не отражающий)
Фоллоу фокус X1 создан фирмой FilmCity в соответствии с последними разработками и технологическими новинками. Продукт отличается высоким качеством, многофункциональностью и оперативностью, что позволяет использовать его с большинством современных объективов для DV/HDV/DSLR камер.
Характеристики фоллоу фокуса:
- конструкция выполнена из металла и промышленного пластика
- магнитный индикатор положения
- регулируемое расстояние консоли фоллоу фокуса, мм – 55
- диаметр шестерни, мм – 40
- расстояние между стержнями, мм – 60
- диаметр стержней, мм – 15
- шестерни изготовлены из нейлона и ABS-пластика
- возможность вращения ручки на 360 градусов
- диаметр белого диска, мм – 90
- вес шестерни, г – 30
- вес фоллоу фокуса, г – 600
- шаг шестерни, мм – 2,51
- модуль – 0,8
- число зубьев шестерни – 107
- диаметр винтов, мм – 4