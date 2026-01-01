 GreenBean Easy Arm 6 система стабилизации. 

Описание

Система GreenBean Easy Arm 6 снижает нагрузку на видеооператора/видеографа при съемке из разных положений в студии и за ее пределами. Помогает вести съемку в движении, свободно менять ракурс и перемещаться с камерой, позволяет уменьшить ее колебания и получить более стабильное изображение. Оптимальна при съемке репортажей, спортивных событий, деловых и приватных мероприятий.

Каждый узел системы – это взвешенное инженерное решение.

Система состоит из жилета с каркасом и закрепленной на нем конструкции из поддерживающей штанги, натяжного блока с пружинным компенсатором и шнуром, стрелы и пружинного держателя для камеры. На держатель, который прикреплен к шнуру, натянутому внутри полой штанги, подвешивается камера. Длина поддерживающего шнура меняется с регулируемым усилием в соответствии с действиями оператора и обеспечивает динамическое равновесие камеры.

Штанга и стрела, выполненные из анодированного алюминия толщиной 3 мм, соединяются с помощью вставок из ударостойкого долговечного ABS-пластика и образуют прочную конструкцию, которая надежно удерживает вес камеры.

Держатель со стальной пружиной диаметром 1,6 см и резиновыми прокладками бережно закрепляет камеру на шнуре.

Пружинный компенсатор, фиксаторы и алюминиевые ролики позволяют регулировать и поддерживать нужное натяжение шнура.

Жилет с жестким каркасом в спинке и металлическими распорками перераспределяет вес камеры, уменьшает физическую нагрузку на руки, плечи и позвоночник оператора. Подкладка из воздухопроницаемого материала и мягкий уплотнитель делают конструкцию более комфортной. Лямки, поясной и нагрудный ремни можно регулировать, чтобы подогнать жилет по фигуре. Всё это позволяет оператору увеличить продолжительность съемки и сконцентрироваться на решении профессиональных задач.

Использовать систему можно с видеокамерой, камкордером, фотокамерой на риге, камерой в кейдже или с гироскопическим стабилизатором.

Для вертикальной стабилизации камеры на стрелу устройства можно установить демпфирующий подвес GreenBean Damping Arm.

В комплект входит сумка для хранения и перевозки системы – износостойкая, с амортизирующими стенками и дном, с карманом на внутренней стороне крышки. В рабочее состояние система приводится меньше чем за минуту.

Характеристики: