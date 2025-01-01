GreenBean DSLR RIG 01B PRO плечевой упор карбоновый (основание)

Описание

Профессиональный риг, в конструкции которого учтены все аспекты для удобной работы и беспроблемной эксплуатации. Направляющие рига изготовлены из восьмислойного карбона с толщиной нити 7 мкм. Карбон в данном изделии это не только легкий вес, но и абсолютная антикоррозийная стойкость, плюс мягкое и гладкое, как по смазке, перемещение всех навесных элементов.

Основание рига – две пары карбоновых направляющих диаметром 15 мм. Передняя пара длиной 470 мм и задняя длиной 240 мм соответственно, соединены между собой угловой консолью. Пользователь может держать камеру со смещением от оси таким образом, что видоискатель находится на уровне глаз.

Обрезиненные рукоятки прикрепляются к консоли через шарнирные соединители, благодаря которым оператор может выбирать любое удобное их положение – от вертикального до горизонтального. Установив рукоятки строго вертикально, максимальное расстояние между ними получается 195 мм. Так как каждый соединитель имеет два шарнира, рукоятки можно независимо друг от друга вытянуть вперед, назад, устанавливать под углом и т.д. Фиксация установленного положения осуществляется большими удобными ручками с храповыми механизмами. В закрепленном положении, несмотря на наличие нескольких степеней свободы, рукоятки фиксируются «намертво».

Мягкий наплечник, выполнен из плотной, но мягкой резины. Его длина 180 мм, ширина 90 мм. Он занимает почти всю длину задних направляющих рига. Остается только место для крепления аккумуляторной площадки.

Аккумуляторная площадка размером 140х85х9 мм., изготовлена из металла. Имеет 9 сквозных резьбовых отверстий, диаметром 1/4" и 3/8''.

Площадка для крепления рига к штативу также изготовлена из металл и имеет размеры 70х60х10 мм. В ней есть 3 резьбовых отверстия, два на 1/4" и одно на 3/8''.

Основание для крепления камеры, быстросъемное с быстросъемной площадкой (размер 70х40 мм). Основание имеет стопорящий штифт, предохраняющий камеру с площадкой от падения при ослаблении фиксирующего ее винта. Фиксирующий площадку винт в торце имеет пузырьковый уровень. Высота площадки над основанием рига 43 мм.

Разборная рама с ручкой «клетка», представляет собой две пары карбоновых направляющих длиной 290 мм, соединенных между собой двумя облегченными, разборными, металлическими кронштейнами. Эти кронштейны в нижней части крепятся к переднему основанию рига.

На верхней паре карбоновых направляющих установлена обрезиненная рукоятка, которая для баланса всей системы может передвигаться в пределах 210 мм. Высота оси рукоятки над основанием рига 250 мм. Верхняя часть рамы снимается и удобно укладывается в сумку. К одной из карбоновых направляющих можно прикрепить переходник с держателем типа Magic Arm.

Вес всей конструкции, г – 3300.