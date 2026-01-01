Loupedeck+ (LDD-1801) консоль

Консоль управления Loupedeck+ (LDD-1801) для фото и видео
Loupedeck+ — это специализированная эргономичная консоль, предназначенная для ускорения и упрощения рабочего процесса при обработке фотографий и видео. Она обеспечивает тактильное управление основными параметрами в популярных программах, заменяя использование мыши и делая работу более естественной и интуитивной.
Устройство оснащено набором поворотных дисков, кнопок и сенсорных колес, которые позволяют быстро регулировать экспозицию, контраст, цветовой баланс, насыщенность и многие другие параметры. Консоль подключается к компьютеру через USB 2.0.
Основные характеристики
- Тип: Специализированная консоль управления.
- Назначение: Для обработки фото и видео.
- Материал: Пластик.
- Размеры: 395 × 150 × 40 мм.
- Интерфейс: USB 2.0.
Для чего используется
Консоль Loupedeck+ создана для профессиональных фотографов, видеографов и ретушеров, которые хотят повысить эффективность своей работы. Она позволяет:
- Ускорить обработку: Быстрый доступ к часто используемым функциям экономит время.
- Улучшить контроль: Точная и плавная регулировка параметров с помощью физических дисков и кнопок.
- Снизить утомляемость: Эргономичный дизайн и тактильная обратная связь уменьшают нагрузку на руки.
- Настроить под свои задачи: Возможность назначения функций на кнопки и диски (функциональность зависит от используемого программного обеспечения).
Совместимость
Консоль совместима с широким спектром профессионального ПО, включая Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Capture One, Final Cut Pro и другие.