Loupedeck+ (LDD-1801) консоль

Описание

Консоль управления Loupedeck+ (LDD-1801) для фото и видео

Loupedeck+ — это специализированная эргономичная консоль, предназначенная для ускорения и упрощения рабочего процесса при обработке фотографий и видео. Она обеспечивает тактильное управление основными параметрами в популярных программах, заменяя использование мыши и делая работу более естественной и интуитивной.

Устройство оснащено набором поворотных дисков, кнопок и сенсорных колес, которые позволяют быстро регулировать экспозицию, контраст, цветовой баланс, насыщенность и многие другие параметры. Консоль подключается к компьютеру через USB 2.0.

Основные характеристики

Тип: Специализированная консоль управления.

Специализированная консоль управления. Назначение: Для обработки фото и видео.

Для обработки фото и видео. Материал: Пластик.

Пластик. Размеры: 395 × 150 × 40 мм.

395 × 150 × 40 мм. Интерфейс: USB 2.0.

Для чего используется

Консоль Loupedeck+ создана для профессиональных фотографов, видеографов и ретушеров, которые хотят повысить эффективность своей работы. Она позволяет:

Ускорить обработку: Быстрый доступ к часто используемым функциям экономит время.

Быстрый доступ к часто используемым функциям экономит время. Улучшить контроль: Точная и плавная регулировка параметров с помощью физических дисков и кнопок.

Точная и плавная регулировка параметров с помощью физических дисков и кнопок. Снизить утомляемость: Эргономичный дизайн и тактильная обратная связь уменьшают нагрузку на руки.

Эргономичный дизайн и тактильная обратная связь уменьшают нагрузку на руки. Настроить под свои задачи: Возможность назначения функций на кнопки и диски (функциональность зависит от используемого программного обеспечения).

Совместимость

Консоль совместима с широким спектром профессионального ПО, включая Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Capture One, Final Cut Pro и другие.