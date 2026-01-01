images
images
images
images
Loupedeck+ (LDD-1801) консоль
Loupedeck+ (LDD-1801) консоль
Loupedeck+ (LDD-1801) консоль
Loupedeck+ (LDD-1801) консоль

Loupedeck+ (LDD-1801) консоль

Loupedeck
Артикул: DAN-8469

Loupedeck+ - это эргономичная специализированная консоль для начинающих и профессионалов. Интуитивный дизайн и тактильное управление делают обработку фото и видео более естественным.


Описание

Консоль управления Loupedeck+ (LDD-1801) для фото и видео

Loupedeck+ — это специализированная эргономичная консоль, предназначенная для ускорения и упрощения рабочего процесса при обработке фотографий и видео. Она обеспечивает тактильное управление основными параметрами в популярных программах, заменяя использование мыши и делая работу более естественной и интуитивной.

Устройство оснащено набором поворотных дисков, кнопок и сенсорных колес, которые позволяют быстро регулировать экспозицию, контраст, цветовой баланс, насыщенность и многие другие параметры. Консоль подключается к компьютеру через USB 2.0.

Основные характеристики

  • Тип: Специализированная консоль управления.
  • Назначение: Для обработки фото и видео.
  • Материал: Пластик.
  • Размеры: 395 × 150 × 40 мм.
  • Интерфейс: USB 2.0.

Для чего используется

Консоль Loupedeck+ создана для профессиональных фотографов, видеографов и ретушеров, которые хотят повысить эффективность своей работы. Она позволяет:

  • Ускорить обработку: Быстрый доступ к часто используемым функциям экономит время.
  • Улучшить контроль: Точная и плавная регулировка параметров с помощью физических дисков и кнопок.
  • Снизить утомляемость: Эргономичный дизайн и тактильная обратная связь уменьшают нагрузку на руки.
  • Настроить под свои задачи: Возможность назначения функций на кнопки и диски (функциональность зависит от используемого программного обеспечения).

Совместимость

Консоль совместима с широким спектром профессионального ПО, включая Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Capture One, Final Cut Pro и другие.

Комплектация

  • Консоль Loupedeck+ (LDD-1801) — 1 шт.
  • Руководство пользователя — 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как стать звездным влогером 2
Как стать звездным влогером 2
Меланхолия, драма и сюрреализм в фотографиях Грегори Крюдсона
Меланхолия, драма и сюрреализм в фотографиях Грегори Крюдсона
Видеоотчёт Фотогора и FOTO.RU с FOTOVIDEOFEST 2023 Санкт-Петербург
Видеоотчёт Фотогора и FOTO.RU с FOTOVIDEOFEST 2023 Санкт-Петербург
Как использовать глубокие зонты и софтбоксы Elinchrom Litemotiv
Как использовать глубокие зонты и софтбоксы Elinchrom Litemotiv
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.