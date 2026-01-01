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SmallRig 3403 адаптер для крепления ручки управления цифровой камеры Sony FX6
SmallRig 3403 адаптер для крепления ручки управления цифровой камеры Sony FX6
SmallRig 3403 адаптер для крепления ручки управления цифровой камеры Sony FX6
SmallRig 3403 адаптер для крепления ручки управления цифровой камеры Sony FX6
SmallRig 3403 адаптер для крепления ручки управления цифровой камеры Sony FX6

SmallRig 3403 адаптер для крепления ручки управления цифровой камеры Sony FX6

SmallRig
Артикул: OLE-2205

Адаптер для рукоятки позволяет перемещать штатную рукоятку Sony FX6 при использовании удлинителя. Адаптер крепится и фиксируется на камере с помощью кулачкового рычага. Адаптер в стиле ARRI на розетку Sony имеет центральную резьбу M6. В комплект входит винт M6 для использования с другими аксессуарами с резьбой M6, а также удлинительный кабель LANC для облегчения перемещения штатной рукоятки.

Описание

SmallRig 3403 адаптер для крепления ручки управления цифровой камеры Sony FX6

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