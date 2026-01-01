Manfrotto 755XB штатив для видеокамеры

- максимальная высота, см – 165
- максимальная высота (без центральной колонны), см – 140,5
- минимальная высота, см – 41,5
- длина в сложенном состоянии, см – 63,5
- количество секций – 3
- вес, кг – 2,5
- материал и цвет – черный алюминий
- максимальная нагрузка, кг – 7
- чашечное основание, мм – 50
- диаметр труб ног, мм – 29,4/ 25/ 20
- диаметр трубы колонны, мм – 28
- присоединяется посредством 3/8 attachment type
- пузырьковый уровень – есть
- рекомендуемая распорка – 165
- рекомендуемая тележка-долли – 127, 127VS
- угол расстановки ног, град. – 23, 45, 65, 88
Fotokvant FLH-24 – винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак камеры. Изготовлен из алюминиевого сплава. Является адаптером с 5/8" на 1/4". Длина, мм – 25; вес, г – 19. Комплектация – 1 шт.