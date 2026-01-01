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Manfrotto 755XB штатив для видеокамеры

Manfrotto 755XB штатив для видеокамеры

Manfrotto
Артикул: OLE-0599

Manfrotto 755XB – профессиональный универсальный трехсекционный штатив изготовлен из алюминия. Съемная центральная штанга с регулируемым углом наклона имеет пузырьковый уровень и встроенную выравнивающую полусферу диаметром 50 мм. Прекрасно подойдет для фото- и видеолюбителей. Максимальная высота – 165 см, максимальная нагрузка – до 7 кг.

Описание

Технические характеристики:
  • максимальная высота, см – 165
  • максимальная высота (без центральной колонны), см – 140,5
  • минимальная высота, см – 41,5
  • длина в сложенном состоянии, см – 63,5
  • количество секций – 3
  • вес, кг – 2,5
  • материал и цвет – черный алюминий
  • максимальная нагрузка, кг – 7
  • чашечное основание, мм – 50
  • диаметр труб ног, мм – 29,4/ 25/ 20
  • диаметр трубы колонны, мм – 28
  • присоединяется посредством 3/8 attachment type
  • пузырьковый уровень – есть
  • рекомендуемая распорка – 165
  • рекомендуемая тележка-долли – 127, 127VS
  • угол расстановки ног, град. – 23, 45, 65, 88

Комплектация

    

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Штатив Manfrotto – удивительно продуманное совершенство

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-24 – винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак камеры. Изготовлен из алюминиевого сплава. Является адаптером с 5/8" на 1/4". Длина, мм – 25; вес, г – 19. Комплектация – 1 шт.

540 ₽
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