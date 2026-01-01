Manfrotto 755XB штатив для видеокамеры

Артикул: OLE-0599

Manfrotto 755XB – профессиональный универсальный трехсекционный штатив изготовлен из алюминия. Съемная центральная штанга с регулируемым углом наклона имеет пузырьковый уровень и встроенную выравнивающую полусферу диаметром 50 мм. Прекрасно подойдет для фото- и видеолюбителей. Максимальная высота – 165 см, максимальная нагрузка – до 7 кг.