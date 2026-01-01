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Manfrotto 536K штатив с видеоголовкой 504HD для видеокамеры

Manfrotto 536K штатив с видеоголовкой 504HD для видеокамеры

Manfrotto
Артикул: OLE-0405

Manfrotto 536K – четырехсекционный штатив из углеродного волокна с панорамной видеоголовкой 504HD. Максимальная высота – 217 см, минимальная высота – 41 см. Идеально подходит для новых фото- и видеокамер весом до 12 кг.  Для удобства хранения и переноски упакован в удобный водонепроницаемый чехол.

Описание

Комплект представляет собой идеальное сочетание устойчивого, крепкого и легкого штатива Manfrotto 536K и видеоголовы Manfrotto 504HD (Pro Video Head 75).
Штатив изготовлен из углеродного волокна и магниевого сплава, что обеспечивает высокую стабильность и прочность при значительном уменьшении его веса. Для удобства складывания-раскладывания штатива был разработан новый усовершенствованный механизм.
 
Технические характеристики штатива Manfrotto 536K:
  • материал – карбон
  • головка крепления, мм – чаша 75/100
  • тип замка – флип
  • наконечники на ножках – выдвижной шип, резиновые ножки
Штативная головка Manfrotto 504HD (Pro Video Head 75) имеет мостовой дизайн, что улучшает ее упругость, а также обеспечивает быстрое управление панорамированием, простую и точную настройку и защиту от случайных толчков. Все основные элементы выполнены из алюминия. Механизм оси вращения состоит из шарикоподшипников и позволяет выполнять плавную, абсолютно свободную от вибраций, панораму. Фрикционный механизм обеспечивает нормальную работу как горизонтального, так и вертикального панорамирования при любых температурах, с любым типом оборудования, при любой (допустимой) нагрузке.
 
Головка Manfrotto 504HD имеет регулировку балансировки с четырьмя предустановленными уровнями, рассчитанными на вес, кг : 0–0,25–5–7,5. Встроенный пузырьковый уровень для выравнивания штатива оснащен подсветкой, которую можно включить при съемках в темное время суток или в темном помещении.
Головка имеет два гнезда «мама» с резьбой 3/8 дюйма, что позволяет установить на нее дополнительные аксессуары. Быстросъемная площадка удлиненного типа идеальна для балансировки камер с нестандартным центром тяжести. В комплекте с ней идут два болта диаметром 1/4 и 3/8 дюйма для установки камер разных размеров.
 
Технические характеристики головки Manfrotto 504HD:
  • балансировка системы – четырехшаговая
  • диапазон наклона, град. – от -60 до +90
  • фиксация наклона – независимая
  • диапазон панорамирования, град. – 360
Технические характеристики комплекта:
  • максимальная нагрузка, кг – 12
  • максимальная высота, см – 217
  • минимальная высота, см – 41,4
  • длина в сложенном состоянии, см –  86,4
  • общий вес, кг – 6,2 

Комплектация

    

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