Manfrotto 536K штатив с видеоголовкой 504HD для видеокамеры

Описание

Комплект представляет собой идеальное сочетание устойчивого, крепкого и легкого штатива Manfrotto 536K и видеоголовы Manfrotto 504HD (Pro Video Head 75).

Штатив изготовлен из углеродного волокна и магниевого сплава, что обеспечивает высокую стабильность и прочность при значительном уменьшении его веса. Для удобства складывания-раскладывания штатива был разработан новый усовершенствованный механизм.

Технические характеристики штатива Manfrotto 536K:

материал – карбон

головка крепления, мм – чаша 75/100

тип замка – флип

наконечники на ножках – выдвижной шип, резиновые ножки

Штативная головка Manfrotto 504HD (Pro Video Head 75) имеет мостовой дизайн, что улучшает ее упругость, а также обеспечивает быстрое управление панорамированием, простую и точную настройку и защиту от случайных толчков. Все основные элементы выполнены из алюминия. Механизм оси вращения состоит из шарикоподшипников и позволяет выполнять плавную, абсолютно свободную от вибраций, панораму. Фрикционный механизм обеспечивает нормальную работу как горизонтального, так и вертикального панорамирования при любых температурах, с любым типом оборудования, при любой (допустимой) нагрузке.

Головка Manfrotto 504HD имеет регулировку балансировки с четырьмя предустановленными уровнями, рассчитанными на вес, кг : 0–0,25–5–7,5. Встроенный пузырьковый уровень для выравнивания штатива оснащен подсветкой, которую можно включить при съемках в темное время суток или в темном помещении.

Головка имеет два гнезда «мама» с резьбой 3/8 дюйма, что позволяет установить на нее дополнительные аксессуары. Быстросъемная площадка удлиненного типа идеальна для балансировки камер с нестандартным центром тяжести. В комплекте с ней идут два болта диаметром 1/4 и 3/8 дюйма для установки камер разных размеров.

Технические характеристики головки Manfrotto 504HD:

балансировка системы – четырехшаговая

диапазон наклона, град. – от -60 до +90

фиксация наклона – независимая

диапазон панорамирования, град. – 360

Технические характеристики комплекта: