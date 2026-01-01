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GreenBean VideoMaster 190 видеоштатив
GreenBean VideoMaster 190 видеоштатив
GreenBean VideoMaster 190 видеоштатив
GreenBean VideoMaster 190 видеоштатив
GreenBean VideoMaster 190 видеоштатив
GreenBean VideoMaster 190 видеоштатив
GreenBean VideoMaster 190 видеоштатив
GreenBean VideoMaster 190 видеоштатив

GreenBean VideoMaster 190 видеоштатив

GreenBean
Артикул: DAN-1256

GreenBean VideoMaster 190 - трехсекционный алюминиевый видеоштатив.

Предназначен для установки тяжелых камер и другого профессионального оборудования весом до 18 кг. Максимальная высота - 150 см.

Описание

Трехсекционный профессиональный алюминиевый штатив с шаровым основанием, предназначен для использования с тяжелым профессиональным оборудованием и длиннофокусными объективами. Особенностью данного штатива является конструкция основания, специальный механизм позволяет быстро извлечь шаровую базу, без отвинчивания рукоятки.

Штатив весит всего 2,4 кг и выдерживает нагрузку до 18 кг. Высота установки камеры вареируется от 20 до 150 см, длина в сложенном виде составляет 63 см. 

Мощное литое основание штатива и секции большого диаметра обеспечивают максимальную устойчивость на скручивание и быстрое затухание колебаний. Ноги штатива выполнены из прочного алюминиевого сплава, клипсовые замки QuickLock надежно соединяют секции. В комплекте поставляются съемные металлические шипы и резиновые пятки.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка до, кг - 18
  • максимальная высота, мм - 1500
  • минимальная высота, мм - 200
  • длина в сложенном виде, мм - 630
  • количество секций ног - 3
  • тип ног - одинарные
  • тип фиксации ног - клипсовые замки Quicklock
  • диаметр трубок ног, мм – 32, 28, 25
  • центральная колонна - нет
  • тип основания - полусфера 75 мм
  • диаметр площадки для головки, мм - 60
  • резьбовое крепление для головы - 3/8"
  • диапазон перемещения площадки, мм - 70
  • пузырьковый уровень - на основании штатива
  • материал штатива - алюминиевый сплав
  • вес штатива, кг - 2,4
  • размер упаковки, мм - 670х150х150
  • вес в упаковке, кг - 3,4


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