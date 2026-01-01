GreenBean VideoMaster 190 видеоштатив

Описание

Трехсекционный профессиональный алюминиевый штатив с шаровым основанием, предназначен для использования с тяжелым профессиональным оборудованием и длиннофокусными объективами. Особенностью данного штатива является конструкция основания, специальный механизм позволяет быстро извлечь шаровую базу, без отвинчивания рукоятки.

Штатив весит всего 2,4 кг и выдерживает нагрузку до 18 кг. Высота установки камеры вареируется от 20 до 150 см, длина в сложенном виде составляет 63 см.

Мощное литое основание штатива и секции большого диаметра обеспечивают максимальную устойчивость на скручивание и быстрое затухание колебаний. Ноги штатива выполнены из прочного алюминиевого сплава, клипсовые замки QuickLock надежно соединяют секции. В комплекте поставляются съемные металлические шипы и резиновые пятки.

Характеристики:

максимальная нагрузка до, кг - 18

максимальная высота, мм - 1500

минимальная высота, мм - 200

длина в сложенном виде, мм - 630

количество секций ног - 3

тип ног - одинарные

тип фиксации ног - клипсовые замки Quicklock

диаметр трубок ног, мм – 32, 28, 25

центральная колонна - нет

тип основания - полусфера 75 мм

диаметр площадки для головки, мм - 60

резьбовое крепление для головы - 3/8"

диапазон перемещения площадки, мм - 70

пузырьковый уровень - на основании штатива

материал штатива - алюминиевый сплав

вес штатива, кг - 2,4

размер упаковки, мм - 670х150х150

вес в упаковке, кг - 3,4



