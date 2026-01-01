GreenBean VideoMaster 190 видеоштатив

Трехсекционный профессиональный алюминиевый штатив с шаровым основанием, предназначен для использования с тяжелым профессиональным оборудованием и длиннофокусными объективами. Особенностью данного штатива является конструкция основания, специальный механизм позволяет быстро извлечь шаровую базу, без отвинчивания рукоятки.
Штатив весит всего 2,4 кг и выдерживает нагрузку до 18 кг. Высота установки камеры вареируется от 20 до 150 см, длина в сложенном виде составляет 63 см.
Мощное литое основание штатива и секции большого диаметра обеспечивают максимальную устойчивость на скручивание и быстрое затухание колебаний. Ноги штатива выполнены из прочного алюминиевого сплава, клипсовые замки QuickLock надежно соединяют секции. В комплекте поставляются съемные металлические шипы и резиновые пятки.
Характеристики:
- максимальная нагрузка до, кг - 18
- максимальная высота, мм - 1500
- минимальная высота, мм - 200
- длина в сложенном виде, мм - 630
- количество секций ног - 3
- тип ног - одинарные
- тип фиксации ног - клипсовые замки Quicklock
- диаметр трубок ног, мм – 32, 28, 25
- центральная колонна - нет
- тип основания - полусфера 75 мм
- диаметр площадки для головки, мм - 60
- резьбовое крепление для головы - 3/8"
- диапазон перемещения площадки, мм - 70
- пузырьковый уровень - на основании штатива
- материал штатива - алюминиевый сплав
- вес штатива, кг - 2,4
- размер упаковки, мм - 670х150х150
- вес в упаковке, кг - 3,4