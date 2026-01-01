Cullmann штатив с головой и моноподом REVOMAX 535M RW30

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann REVOMAX 535M RW30 – алюминиевый четырехсекционный штатив для фото- и видеокамер весом до 6 кг. Оснащен 3D-головой со съемной площадкой REVOMAX RW30. Конструкция штатива предусматривает использование центральной штанги, как самостоятельного монопода. Высота штатива варьируется от 29 до 164 см, длина в собранном виде – 57 см. Вес, кг – 2,15.
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