Cullmann штатив с головой и моноподом CONCEPT ONE 628M OT38

Технические характеристики:
- максимальная высота, см – 189
- минимальная высота, см – 27
- длина в сложенном состоянии, см – 48
- максимальная высота съемки (без центральной штанги), см – 136
- максимальная нагрузка, кг – 7
- вес, кг – 2,56
Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann CONCEPT ONE 628M OT38 – комплект из алюминиевого четырехсекционного штатива и 3D-головы CONCEPT ONE OT38 для фото- и видеокамер весом до 7 кг. Конструкция штатива предусматривает использование центральной штанги, как самостоятельного монопода. Прорезиненные наконечники ножек с шипами позволяют устанавливать штатив практически на любых поверхностях.
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