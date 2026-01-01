Cullmann штатив с головой и моноподом CONCEPT ONE 628M OT38

Артикул: OLE-0657

Cullmann CONCEPT ONE 628M OT38 – комплект из алюминиевого четырехсекционного штатива и 3D-головы CONCEPT ONE OT38 для фото- и видеокамер весом до 7 кг. Конструкция штатива предусматривает использование центральной штанги, как самостоятельного монопода. Прорезиненные наконечники ножек с шипами позволяют устанавливать штатив практически на любых поверхностях.