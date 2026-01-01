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Benro TTOR35C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR35C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR35C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR35C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR35C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR35C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR35C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR35C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR35C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR35C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR35C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR35C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR35C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR35C Tortoise штатив карбоновый с цангами
Benro TTOR35C Tortoise штатив карбоновый с цангами

Benro TTOR35C Tortoise штатив карбоновый с цангами

Benro
Артикул: DAN-8351

Benro TTOR35C Tortoise штатив карбоновый с цангами разработан для активных фотографов и видеографов, которые снимают буквально на ходу. Максимальная высота, см 146, максимальная нагрузка кг 15

Описание

Отсутствие центральной колонны позволило добиться идеального баланса между надежностью и легкостью. Камере не страшны нежелательные сотрясения, которые могу возникнуть при выдвинутой центральной колонне. Это особенно важно при съемке видеоконтента. В сложенном виде диаметр штатива составляет всего 8 см, что делает его чрезвычайно компактным и удобным для транспортировки хранения в рюкзаке и позволяет комфортно передвигаться по городу и путешествовать.

При необходимости, для увеличения высоты штатива, вы можете использовать телескопическую двухсекционную колонну Benro CSC29, которая приобретается дополнительно.

Эргономичные цанговые замки секций ножек позволяют за секунды собрать и разобрать штатив.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Регулировка угла наклона ног еще никогда не была проще.

Усиленный магниевый хаб обеспечивает максимальную стабильность штатива. Установочный винт 3/8 дюйма, одним нажатием винт отпускается и открывает винт ¼ дюйма. Таким образом, на штатив вы можете установить любую голову. Для установки дополнительного оборудования (свет, монитор, микрофон и т.п.), на хабе имеются тир разъема ¼ дюйма.

Конструкция штатива позволяет вести съемку практически с уровня земли, не переворачивая камеру.

Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на мягком грунте.

Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.

Технические характеристики:

  • Минимальная высота, см – 19
  • Максимальная высота, см – 129
  • Длина в сложенном виде, см – 54
  • Количество секций - 4
  • Вес, кг – 1,5
  • Нагрузка, кг - 14
  • Материал – карбон/магний/алюминий

Комплектация

  • Штатив - 1 шт.
  • Чехол для хранения - 1 шт.

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