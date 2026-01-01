Benro TTOR24CGX30 Tortoise штатив с шаровой головой/карбоновый с цангами

Описание

Штатив Benro TTOR24C

Легкий и компактный дизайн идеально сочетается с передовыми технологиями и функциональностью в карбоновом штативе Benro TTOR24C Tortoise. Он незаменим для фотографов, которые снимают буквально на ходу, позволяя комфортно передвигаться по городу и путешествовать.

Отсутствие центральной колонны позволило добиться идеального баланса между надежностью и легкостью. В сложенном виде диаметр штатива составляет всего 8 см, что делает его чрезвычайно компактным и удобным для транспортировки хранения в рюкзаке.

Эргономичные цанговые замки секций ножек позволяют за секунды собрать и разобрать штатив.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Регулировка угла наклона ног еще никогда не была проще.

Усиленный хаб обеспечивает максимальную стабильность штатива. Для большей универсальности использования штатива, на хабе установлена двойная резьба. 3/8 дюйма одним нажатием меняется на ¼ дюйма. Три дополнительных разъема позволяют установить большое количество различного оборудования (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Конструкция штатива позволяет вести съемку практически с уровня земли, не переворачивая камеру.

Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на мягком грунте.

Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.

Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.

Шаровая голова Benro GX30

Низкопрофильная шаровая голова Benro GX30 Dual Panoramic Low Profile с независимой двойной регулировкой панорамирования на 360 градусов. Бескомпромиссная нагрузка, функциональность и надежность.

Обладая элегантным и минималистичным дизайном, эти низкопрофильные шаровые головы с независимой двойной панорамной регулировкой идеально подходят для фотографов, которым нужна максимальная точность панорамирования и кадрирования.

Конструкция головы позволяет быстро и точно компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта, что категорически не приемлемо при съемке панорам и видеороликов.

Двойная регулировка панорамирования позволяет максимально точно установить камеру и провести идеальную съемку в любых условиях. Первый механизм панорамного поворота головы находится под съемной площадкой, второй расположен в традиционном месте, у основания головы.

Цифровая разметка на двух дисках панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры при съемке панорамы.

Надежная алюминиевая конструкции. Соотношение прочности и веса не имеют аналогов на рынке.

Низкий центр тяжести обеспечивает высокую допустимую нагрузку и максимальную плавность движения.

Большой шар обеспечивает идеальную плавность и обладает повышенной прочностью фиксации для еще большей безопасности вашего оборудования. Двойные стопорные кольца шара позволили на 30% увеличить надежность по сравнению с предыдущими моделями. Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную.

Быстросъемная площадка Arca-Swiss Style позволяет оперативно, просто и надежно установить и снять камеру.

Ручка блокировки оснащена дополнительной защитной функцией, которая предотвращает падение камеры.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Технические характеристики: