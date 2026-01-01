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Benro TTOR14CGX25 штатив Tortoise с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro TTOR14CGX25 штатив Tortoise с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro TTOR14CGX25 штатив Tortoise с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro TTOR14CGX25 штатив Tortoise с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro TTOR14CGX25 штатив Tortoise с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro TTOR14CGX25 штатив Tortoise с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro TTOR14CGX25 штатив Tortoise с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro TTOR14CGX25 штатив Tortoise с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro TTOR14CGX25 штатив Tortoise с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro TTOR14CGX25 штатив Tortoise с шаровой головой/карбоновый с цангами

Benro TTOR14CGX25 штатив Tortoise с шаровой головой/карбоновый с цангами

Benro
Артикул: MTG-0669

Benro TTOR14CGX25 штатив Tortoise с шаровой головой/карбоновый с цангами.

Комплект карбоновый штатив Benro Tortoise TTOR14C и низкопрофильная шаровая голова Benro GX25 с независимой двойной регулировкой панорамирования на 360 градусов. Вес — 1,32 кг, допустимая нагрузка — 10 кг, максимальная высота — 129 см, длина в сложенном виде — 54 см.

Описание

Отсутствие центральной колонны позволило добиться идеального баланса между надежностью и легкостью. В сложенном виде диаметр штатива составляет всего 8 см, что делает его чрезвычайно компактным и удобным для транспортировки хранения в рюкзаке.

Эргономичные цанговые замки секций ножек позволяют за секунды собрать и разобрать штатив.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Регулировка угла наклона ног еще никогда не была проще. Нажмите эргономичный селектор, установите ножку в нужном положении и нажмите кнопку блокировки. Готово!

Усиленный хаб обеспечивает максимальную стабильность штатива. Для большей универсальности использования штатива, на хабе установлена двойная резьба. 3/4 дюйма одним нажатием меняется на 1/4 дюйма. Три дополнительных разъема позволяют установить большое количество различного оборудования (свет, монитор, микрофон и т. п.).

Конструкция штатива позволяет вести съемку практически с уровня земли, не переворачивая камеру.

Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на мягком грунте.

Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.

Низкопрофильная шаровая голова Benro GX25 Dual Panoramic Low Profile с независимой двойной регулировкой панорамирования на 360 градусов. Бескомпромиссная нагрузка, функциональность и надежность.

Обладая элегантным и минималистичным дизайном, эти низкопрофильные шаровые головы с независимой двойной панорамной регулировкой идеально подходят для фотографов, которым нужна максимальная точность панорамирования и кадрирования.

Конструкция головы позволяет быстро и точно компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта, что категорически не приемлемо при съемке панорам и видеороликов.

  Двойная регулировка панорамирования позволяет максимально точно установить камеру и провести идеальную съемку в любых условиях. Первый механизм панорамного поворота головы находится под съемной площадкой, второй расположен в традиционном месте, у основания головы.

  Цифровая разметка на двух дисках панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры при съемке панорамы.

  Надежная алюминиевая конструкции. Соотношение прочности и веса не имеют аналогов на рынке.

  Низкий центр тяжести обеспечивает высокую допустимую нагрузку и максимальную плавность движения.

Большой шар обеспечивает идеальную плавность и обладает повышенной прочностью фиксации для еще большей безопасности вашего оборудования. Двойные стопорные кольца шара позволили на 30% увеличить надежность по сравнению с предыдущими моделями. Ослабьте винт, установите камеру в необходимое положение и легким поворотом эргономичной ручки зафиксируйте ее.

Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Разблокируйте замок фиксации и поверните камеру в портретный режим.
 

Быстросъемная площадка Arca-Swiss Style позволяет оперативно, просто и надежно установить и снять камеру. Дизайн площадки разработан специально для уменьшения общего веса головы. Ручка блокировки оснащена дополнительной защитной функцией, которая предотвращает падение камеры.
  Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Характеристики:

  • Вес, кг — 1,32
  • Допустимая нагрузка, кг — 10
  • Максимальная высота, см — 129
  • Минимальная высота, см — 18,5
  • Длина в сложенном виде, см — 54
  • Количество секций — 4 
  • Материал - карбон

Комплектация

Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.

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