Benro TTOR14CGX25 штатив Tortoise с шаровой головой/карбоновый с цангами.

Описание

Отсутствие центральной колонны позволило добиться идеального баланса между надежностью и легкостью. В сложенном виде диаметр штатива составляет всего 8 см, что делает его чрезвычайно компактным и удобным для транспортировки хранения в рюкзаке.



Эргономичные цанговые замки секций ножек позволяют за секунды собрать и разобрать штатив.



Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Регулировка угла наклона ног еще никогда не была проще. Нажмите эргономичный селектор, установите ножку в нужном положении и нажмите кнопку блокировки. Готово!



Усиленный хаб обеспечивает максимальную стабильность штатива. Для большей универсальности использования штатива, на хабе установлена двойная резьба. 3/4 дюйма одним нажатием меняется на 1/4 дюйма. Три дополнительных разъема позволяют установить большое количество различного оборудования (свет, монитор, микрофон и т. п.).



Конструкция штатива позволяет вести съемку практически с уровня земли, не переворачивая камеру.



Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на мягком грунте.



Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.

Низкопрофильная шаровая голова Benro GX25 Dual Panoramic Low Profile с независимой двойной регулировкой панорамирования на 360 градусов. Бескомпромиссная нагрузка, функциональность и надежность.



Обладая элегантным и минималистичным дизайном, эти низкопрофильные шаровые головы с независимой двойной панорамной регулировкой идеально подходят для фотографов, которым нужна максимальная точность панорамирования и кадрирования.



Конструкция головы позволяет быстро и точно компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта, что категорически не приемлемо при съемке панорам и видеороликов.



Двойная регулировка панорамирования позволяет максимально точно установить камеру и провести идеальную съемку в любых условиях. Первый механизм панорамного поворота головы находится под съемной площадкой, второй расположен в традиционном месте, у основания головы.



Цифровая разметка на двух дисках панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры при съемке панорамы.



Надежная алюминиевая конструкции. Соотношение прочности и веса не имеют аналогов на рынке.



Низкий центр тяжести обеспечивает высокую допустимую нагрузку и максимальную плавность движения.



Большой шар обеспечивает идеальную плавность и обладает повышенной прочностью фиксации для еще большей безопасности вашего оборудования. Двойные стопорные кольца шара позволили на 30% увеличить надежность по сравнению с предыдущими моделями. Ослабьте винт, установите камеру в необходимое положение и легким поворотом эргономичной ручки зафиксируйте ее.



Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Разблокируйте замок фиксации и поверните камеру в портретный режим.



Быстросъемная площадка Arca-Swiss Style позволяет оперативно, просто и надежно установить и снять камеру. Дизайн площадки разработан специально для уменьшения общего веса головы. Ручка блокировки оснащена дополнительной защитной функцией, которая предотвращает падение камеры.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Характеристики: