Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами

Описание

Трехкоординатная голова серии HD регулируется в трех осях независимо друг от друга.

Две длинные ручки с резиновыми накладками отвечают за регулировку бокового наклона (-90 +15 градусов) и наклона вперед-назад (-35 + 90 градусов).

Короткая ручка отвечает за панорамирование на 360 градусов.

Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную.

На голове установлены пузырьковые уровни на трех осях.

На оси наклона вперед-назад нанесена цифровая разметка, позволяющая точно установить необходимый угол.

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU60), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.



В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось

уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок).



Хаб изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.

Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость.

На хабе имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).



Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Металлический замок обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление.

При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз.

В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.



Эргономичные клипсовые замки секций ножек позволяют удобно работать в перчатках, максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.

Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.



Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.



Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется накладка из пеноматериала.







Технические характеристики: