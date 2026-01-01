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Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами
Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами

Benro TAD18AHD1A Adventure штатив c 3D головой/алюминиевый с клипсами

Benro
Артикул: DAN-8353

Benro серии Adventure TAD18AHD1A штатив с трехкоординатной головой разработан для различных видов съемки – от пейзажа до макросъемки. Допустимая нагрузка 5 кг, вес 1,94 кг. Диапазон регулировок высоты 39-153,5 см.

Описание

Трехкоординатная голова серии HD регулируется в трех осях независимо друг от друга.
Две длинные ручки с резиновыми накладками отвечают за регулировку бокового наклона (-90 +15 градусов) и наклона вперед-назад (-35 + 90 градусов).
Короткая ручка отвечает за панорамирование на 360 градусов.
Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную.
На голове установлены пузырьковые уровни на трех осях.
На оси наклона вперед-назад нанесена цифровая разметка, позволяющая точно установить необходимый угол.
Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU60), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось
уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок).

Хаб изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.
Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость.
На хабе имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна.  Металлический замок обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление.
При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз.
В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.
Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Эргономичные клипсовые замки секций ножек позволяют удобно работать в перчатках, максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки.
Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.

Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется накладка из пеноматериала.


Технические характеристики: 

  • Максимальная нагрузка - 5 кг
  • Материал - алюминий/магний
  • Количество секций - 4 
  • Максимальная высота, см - 153
  • Минимальная высота, см - 39
  • Вес, г - 1940

Комплектация

  • Штатив - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1шт.

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