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Benro FBAT15CVX20 штатив Bat с шаровой головой/ трансформер в монопод/карбоновый с цангами
Benro FBAT15CVX20 штатив Bat с шаровой головой/ трансформер в монопод/карбоновый с цангами
Benro FBAT15CVX20 штатив Bat с шаровой головой/ трансформер в монопод/карбоновый с цангами
Benro FBAT15CVX20 штатив Bat с шаровой головой/ трансформер в монопод/карбоновый с цангами
Benro FBAT15CVX20 штатив Bat с шаровой головой/ трансформер в монопод/карбоновый с цангами
Benro FBAT15CVX20 штатив Bat с шаровой головой/ трансформер в монопод/карбоновый с цангами
Benro FBAT15CVX20 штатив Bat с шаровой головой/ трансформер в монопод/карбоновый с цангами
Benro FBAT15CVX20 штатив Bat с шаровой головой/ трансформер в монопод/карбоновый с цангами
Benro FBAT15CVX20 штатив Bat с шаровой головой/ трансформер в монопод/карбоновый с цангами
Benro FBAT15CVX20 штатив Bat с шаровой головой/ трансформер в монопод/карбоновый с цангами
Benro FBAT15CVX20 штатив Bat с шаровой головой/ трансформер в монопод/карбоновый с цангами
Benro FBAT15CVX20 штатив Bat с шаровой головой/ трансформер в монопод/карбоновый с цангами

Benro FBAT15CVX20 штатив Bat с шаровой головой/ трансформер в монопод/карбоновый с цангами

Benro
Артикул: MTG-0663

Benro FBAT15CVX20 штатив Bat с шаровой головой/ трансформер в монопод/карбоновый с цангами.

Штатив Benro серии Bat сочетает в себе универсальность, компактность и надежность.
Реверсивное складывание ног штатива позволило добиться минимального размера в сложенном виде, что значительно облегчает транспортировку и хранение. Максимальная высота - 165 см. Нагрузка до 14 кг. 

Описание

Эргономичные цанговые замки секций ножек штатива позволяют за секунды собрать и разобрать штатив.
Углы ног регулируются в пяти независимых положениях. Это позволяет установить штатив практически в любом месте. На лестнице, вплотную к стене, на перилах моста, на пересеченной местности и в любом ограниченном пространстве. Установите ноги в нужном положении и нажмите кнопку блокировки. Готово!
Конструкция штатива позволяет вести съемку практически с уровня земли, достаточно перевернуть ноги штатива в обратном направлении.
Центральная телескопическая колонна с двумя фиксаторами поднимет вашу камеру на максимальную высоту без потери прочности всей конструкции.
Усиленный хаб обеспечивает максимальную стабильность штатива. Дополнительные разъемы на хабе позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).
Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на мягком грунте.
Для дополнительной универсальности предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод. Отсоедините центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их вместе. Монопод готов! Высота монопода 168 см.
Прорезиненная нога обеспечивает удобство использования штатива в любых погодных условиях.
Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.
Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.

Шаровая голова Benro VX20 Dual Panoramic с независимой двойной регулировкой панорамирования на 360 градусов.
Обладая элегантным и минималистичным дизайном, эта шаровая голова идеально подходят для фотографов, которым нужна универсальность и точность для съемки в любом месте.
Надежная алюминиевая конструкции. Соотношение прочности и веса не имеют аналогов на рынке.
Конструкция головы позволяет быстро и точно компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта, что категорически не приемлемо при съемке панорам и видеороликов.
Двойная регулировка панорамирования позволяет максимально точно установить камеру и провести идеальную съемку в любых условиях. Первый механизм панорамного поворота головы находится под съемной площадкой, второй расположен в традиционном месте, у основания головы.
Цифровая разметка на диске панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры при съемке панорамы.
Большой шар обеспечивает идеальную плавность и обладает повышенной прочностью фиксации для еще большей безопасности вашего оборудования. Просто ослабьте фиксирующий винт, установите камеру в необходимое положение и легким поворотом ручки зафиксируйте ее. Эргономичная ручка фиксации наклона головы.
Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Разблокируйте замок фиксации и поверните камеру в портретный режим.
Быстросъемная площадка Arca-Swiss Style позволяет оперативно, просто и надежно установить и снять камеру. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.
Дизайн основания для быстросъемной площадки разработан специально для уменьшения общего веса головы.
Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Характеристики: 

  • Трансформер в монопод - Да
  • Материал - Карбон/алюминий
  • Количество секций - 5
  • Максимальная высота, см - 165.5
  • Максимальная высота без центральной колоны, см - 130
  • Минимальная высота, см - 35
  • Длина в сложенном состоянии, см - 39
  • Безопасная нагрузка, кг - 14
  • Диаметр труб ног, мм - 12х15х18,4х21,8х25,2
  • Вес - 1470 гр

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