Benro FBAT05CVX20 Bat штатив-трансформер с шаровой головой/карбоновый с цангами

Описание

Комплект карбоновый штатив Benro Bat FBAT05С и шаровая голова Benro VX20 с независимой двойной регулировкой панорамирования на 360 градусов - идеальный компаньон для ваших съемок.

Штатив Benro FBAT05С

Штатив Benro серии Bat сочетает в себе универсальность, компактность и надежность.

Реверсивное складывание ног штатива позволило добиться минимального размера в сложенном виде, что значительно облегчает транспортировку и хранение.

Эргономичные цанговые замки секций ножек штатива позволяют за секунды собрать и разобрать штатив.

Углы ног регулируются в пяти независимых положениях. Это позволяет установить штатив практически в любом месте. На лестнице, вплотную к стене, на перилах моста, на пересеченной местности и в любом ограниченном пространстве.

Конструкция штатива позволяет вести съемку практически с уровня земли, достаточно перевернуть ноги штатива в обратном направлении.

Центральная телескопическая колонна с двумя фиксаторами поднимет вашу камеру на максимальную высоту без потери прочности всей конструкции.

Усиленный хаб обеспечивает максимальную стабильность штатива. Дополнительный разъем на хабе позволяет установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех поверхностях.

Для дополнительной универсальности предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод. Отсоедините центральную колонну и одну ногу штатива, соедините их вместе. Монопод готов!

Прорезиненная нога обеспечивает удобство использования штатива в любых погодных условиях.

Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.

Шаровая голова Benro VX20

Шаровая голова Benro VX20 Dual Panoramic с независимой двойной регулировкой панорамирования на 360 градусов.

Обладая элегантным и минималистичным дизайном, эта шаровая голова идеально подходят для фотографов, которым нужна универсальность и точность для съемки в любом месте.

Конструкция головы позволяет быстро и точно компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта, что категорически не приемлемо при съемке панорам и видеороликов.

Двойная регулировка панорамирования позволяет максимально точно установить камеру и провести идеальную съемку в любых условиях. Первый механизм панорамного поворота головы находится под съемной площадкой, второй расположен в традиционном месте, у основания головы.

Цифровая разметка на диске панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры при съемке панорамы.

Эргономичная ручка фиксации наклона головы со встроенной регулировкой нагрузки. Большой шар обладает повышенной прочностью фиксации для еще большей безопасности вашего оборудования. Просто ослабьте фиксирующий винт, установите камеру в необходимое положение и легким поворотом ручки зафиксируйте ее.

Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Разблокируйте замок фиксации и поверните камеру в портретный режим.

Быстросъемная площадка Arca-Swiss Style позволяет оперативно, просто и надежно установить и снять камеру. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.

Дизайн основания для быстросъемной площадки разработан специально для уменьшения общего веса головы.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Технические характеристики комплекта: