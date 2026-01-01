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Syrp SY0031-0001 Genie II Pan Tilt Моторизированная голова панорамного и наклонного движения
Syrp SY0031-0001 Genie II Pan Tilt Моторизированная голова панорамного и наклонного движения

Syrp SY0031-0001 Genie II Pan Tilt Моторизированная голова панорамного и наклонного движения

Syrp
Артикул: DAN-9188

Syrp SY0031-0001 Genie II Pan Tilt Моторизированная голова панорамного и наклонного движения. 

Голова моторизированная Syrp Genie II Pan Tilt – портативная моторизированная головка для фото- и видеосъемки. 

Обеспечивает контролируемое движение камеры по 2 осям: поворот и наклон. По сравнению с комплектом Genie Mini Pan Tilt Kit, Genie II более портативна, работает быстрее и тише, справляется с более тяжелыми камерами. Продвинутое управление через приложение для iOS и Android облегчает настройку (подключение по Wi-Fi + Bluetooth) и позволяет программировать движение с переменной скоростью.

Описание

Genie II Pan Tilt можно использовать вместе с Genie II Linear для синхронизированного вращения, наклона и перемещения камеры.

Ряд функций будет добавлен с грядущими обновлениями прошивки, в их числе:
- многорядные панорамы,
- интервальная съемка с брекетингом (HDR),
- интервальная съемка 360° (VR),
- интервальная съемка с изменяемой выдержкой (bulb)
- управление движением в реальном времени,
- просмотр LiveView с камеры на экране телефона,
- управление камерой через приложение

Характеристики: 

  • Максимальная нагрузка для вращения - 6 кг
  • Максимальная нагрузка для наклона до 60° - 6 кг
  • Максимальная нагрузка для наклона до 180° - 3 кг
  • Вес - 2 кг
  • Интерфейс: Порт управления затвором 2,5 мм, Bluetooth 4.2 с низким энергопотреблением, порт USB-C, Wi-Fi 2,4 ГГц, цветной ЖК-дисплей
  • Совместимость: Genie II Linear
  • Габаритные Размеры: 13,1 х 12 х 13,1 см
  • Максимальная Скорость Панорамирования: 25 ° / с
  • Максимальная Скорость Наклона: 11,25 ° / с
  • Наклон С Минимальным Разрешением: 0,01 °
  • Крепление На Штатив: Внутренняя резьба 3/8 "-16"
  • Крепежный Винт Камеры: 1/4 "-20 мужчин, 3/8" -16 мужчин
  • Панорамирование Полезной Нагрузки: 6 кг
  • Наклон Полезной Нагрузки Под Углом 60 Градусов: 6 кг
  • Наклон Полезной Нагрузки На 180 Градусов: 3 кг
  • Время Работы От Батареи: 12 часов
  • Видео О Времени Автономной Работы: 8 часов
  • Время Зарядки: 3 часа
  • Работает От (Батарей): Литий-ионный аккумулятор
  • Режим Зарядки: USB-C 5 В постоянного тока, мин. 1 А

Комплектация

  • Genie II Pan Tilt
  • адаптер для спускового кабеля 2.5 мм
  • быстросъемная площадка 65 мм
  • кабель USB-C
  • зарядное устройство USB-C
  • USB адаптер

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