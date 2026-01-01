Syrp SY0031-0001 Genie II Pan Tilt Моторизированная голова панорамного и наклонного движения. 

Genie II Pan Tilt можно использовать вместе с Genie II Linear для синхронизированного вращения, наклона и перемещения камеры.
Ряд функций будет добавлен с грядущими обновлениями прошивки, в их числе:
- многорядные панорамы,
- интервальная съемка с брекетингом (HDR),
- интервальная съемка 360° (VR),
- интервальная съемка с изменяемой выдержкой (bulb)
- управление движением в реальном времени,
- просмотр LiveView с камеры на экране телефона,
- управление камерой через приложение
Характеристики:
- Максимальная нагрузка для вращения - 6 кг
- Максимальная нагрузка для наклона до 60° - 6 кг
- Максимальная нагрузка для наклона до 180° - 3 кг
- Вес - 2 кг
- Интерфейс: Порт управления затвором 2,5 мм, Bluetooth 4.2 с низким энергопотреблением, порт USB-C, Wi-Fi 2,4 ГГц, цветной ЖК-дисплей
- Совместимость: Genie II Linear
- Габаритные Размеры: 13,1 х 12 х 13,1 см
- Максимальная Скорость Панорамирования: 25 ° / с
- Максимальная Скорость Наклона: 11,25 ° / с
- Наклон С Минимальным Разрешением: 0,01 °
- Крепление На Штатив: Внутренняя резьба 3/8 "-16"
- Крепежный Винт Камеры: 1/4 "-20 мужчин, 3/8" -16 мужчин
- Панорамирование Полезной Нагрузки: 6 кг
- Наклон Полезной Нагрузки Под Углом 60 Градусов: 6 кг
- Наклон Полезной Нагрузки На 180 Градусов: 3 кг
- Время Работы От Батареи: 12 часов
- Видео О Времени Автономной Работы: 8 часов
- Время Зарядки: 3 часа
- Работает От (Батарей): Литий-ионный аккумулятор
- Режим Зарядки: USB-C 5 В постоянного тока, мин. 1 А