Артикул: DAN-9188

Syrp SY0031-0001 Genie II Pan Tilt Моторизированная голова панорамного и наклонного движения.

Голова моторизированная Syrp Genie II Pan Tilt – портативная моторизированная головка для фото- и видеосъемки.



Обеспечивает контролируемое движение камеры по 2 осям: поворот и наклон. По сравнению с комплектом Genie Mini Pan Tilt Kit, Genie II более портативна, работает быстрее и тише, справляется с более тяжелыми камерами. Продвинутое управление через приложение для iOS и Android облегчает настройку (подключение по Wi-Fi + Bluetooth) и позволяет программировать движение с переменной скоростью.