Slik SBH-100DQ Head голова шаровая для штатива

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Slik SBH-100DQ – штативная голова. Изготовлена из сплава АМТ (алюминий-магний-титан), позволяющего при весе всего 130 грамм выдерживать нагрузку до 2 кг. Особенностью Slik SBH-100DQ является съемная площадка, которая позволит быстро устанавливать/снимать камеру. Оптимально подходит к моноподам, штативам цифровой серии, а также легким профессиональным и карбоновым штативам с крепежной резьбой 1/4 дюйма.
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