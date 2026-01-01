Slik SBH-100DQ Head голова шаровая для штатива

Артикул: NVF-2653

Slik SBH-100DQ – штативная голова. Изготовлена из сплава АМТ (алюминий-магний-титан), позволяющего при весе всего 130 грамм выдерживать нагрузку до 2 кг. Особенностью Slik SBH-100DQ является съемная площадка, которая позволит быстро устанавливать/снимать камеру. Оптимально подходит к моноподам, штативам цифровой серии, а также легким профессиональным и карбоновым штативам с крепежной резьбой 1/4 дюйма.