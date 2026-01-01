Артикул: DAN-2621

Rotolight (R501) 360° Professional Degree Ball Swivel to 1/4” Adapter шаровая головка.

Компактная и легкая шаровая головка используется для установки различного фото, осветительного и аудио оборудования на штативы, стойки, фото и видеокамеры и пр.

Один поворотный рычаг надежно фиксирует выбранный угол наклона. Допустимая нагрузка 2 кг.

Верхний установочный винт с резьбой ¼. В нижней части головки гнездовой крепеж на ¼ и пятка для установки в башмак фотокамеры.