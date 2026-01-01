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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Rotolight (R501) 360° Professional Degree Ball Swivel to 1/4” Adapter шаровая головка.
Компактная и легкая шаровая головка используется для установки различного фото, осветительного и аудио оборудования на штативы, стойки, фото и видеокамеры и пр.
Один поворотный рычаг надежно фиксирует выбранный угол наклона. Допустимая нагрузка 2 кг.
Верхний установочный винт с резьбой ¼. В нижней части головки гнездовой крепеж на ¼ и пятка для установки в башмак фотокамеры.
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