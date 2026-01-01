Proaim Junior-D Pan Tilt Head панорамная голова

Описание

Верхний мотор:

XLR-кабели подсоединены к мотору.

Нижний мотор:

отвечает за вращение панорамной головы. На минимальной скорости головка делает полный оборот вокруг своей оси за 2 минуты, а на максимальной – за 7 секунд.

Удобство 4-х штекерного XLR-кабеля с внешним разъемом заключается в том, что его можно использовать с другим оборудованием, а не только с данной панорамной головой.

AC адаптер:

на входе – AC 100–240V

на выходе – DC 12V–2A

Характеристики пульта ДУ:

панорамная головка поставляется в комплекте с пультом, кабелем длиной 6,9 м, АС адаптером

пульт можно держать как в руках, так и установить на ровную горизонтальную поверхность или прикрепить к крану

при съемках вне помещения устройство можно подключить к автомобильному аккумулятору

Точный контроль движений обеспечивается с помощью пульта ДУ, который максимально точно контролирует движение панорамной головы, которая может двигаться настолько быстро, на сколько сильно зажата кнопка передвижения на пульте.

В комплект входят 4 универсальных адаптера для использования в других странах. Оборудован защитой от детей, замком безопасности, индикатором уровня зарядки. Подходит для использования во всех Европейских странах.