Proaim Junior-D Pan Tilt Head панорамная голова

Верхний мотор:
XLR-кабели подсоединены к мотору.
Нижний мотор:
отвечает за вращение панорамной головы. На минимальной скорости головка делает полный оборот вокруг своей оси за 2 минуты, а на максимальной – за 7 секунд.
Удобство 4-х штекерного XLR-кабеля с внешним разъемом заключается в том, что его можно использовать с другим оборудованием, а не только с данной панорамной головой.
AC адаптер:
- на входе – AC 100–240V
- на выходе – DC 12V–2A
Характеристики пульта ДУ:
- панорамная головка поставляется в комплекте с пультом, кабелем длиной 6,9 м, АС адаптером
- пульт можно держать как в руках, так и установить на ровную горизонтальную поверхность или прикрепить к крану
- при съемках вне помещения устройство можно подключить к автомобильному аккумулятору
Точный контроль движений обеспечивается с помощью пульта ДУ, который максимально точно контролирует движение панорамной головы, которая может двигаться настолько быстро, на сколько сильно зажата кнопка передвижения на пульте.
В комплект входят 4 универсальных адаптера для использования в других странах. Оборудован защитой от детей, замком безопасности, индикатором уровня зарядки. Подходит для использования во всех Европейских странах.
Кейс для транспортировки Camtree 1450 обеспечивает сохранность оборудования во время перевозки за счет мягкой прорезиненной подкладки с выемками для оборудования. Кейс полностью влаго- и пылестойкий, защищает оборудование от тряски, перепада давления и температур. Изготовлен из высокопрочного легковесного материала.