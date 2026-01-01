Proaim Gold Pan Tilt Head панорамная голова для камер до 7 кг

Приводы головы выполнены из меди. Сама голова изготовлена из высокопрочного металла. Все устройства поставляются в кейсе для транспортировки, который обеспечивает сохранность оборудования во время переездов. Голова легко монтируется. Ее вес составляет 4,2 кг.
Характеристики:
- вращается на 360 град. в разных направлениях, имеет точку возврата
- скорость движения регулируется при помощи положений Speed и Dead Spot
- положение Dead Spot означает полную остановку движения
- возможна работа вне помещения
- максимальный вес камеры – не более 6,6 кг
- скорость варьируется от 6 градусов в секунду (минимальная) до 51 градуса в секунду (максимальная)
- минимальная высота головки – 18"
- максимальная высота головки – 26"
- питание – АС-адаптер, 100–240V, на выходе – DC 12V – 2А
- голова оснащена двумя моторами, которые ее вращают
(PTGOLD)