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Proaim Gold Pan Tilt Head панорамная голова для камер до 7 кг

Proaim Gold Pan Tilt Head панорамная голова для камер до 7 кг

Proaim
Артикул: NVF-1767

Proaim Gold Pan Tilt Head – усовершенствованная версия панорамной головы. Имеет возможность поворачиваться на 360 град. Голова плавно и мягко вращает камеру, управляется пультом ДУ, который работает от АС-адаптера 12V, с легкостью подключается к аккумулятору DC 12V с помощью кабеля 1,5 м длиной через трехштыревой штекер c XLR-разъемом.

Описание

Приводы головы выполнены из меди. Сама голова изготовлена из высокопрочного металла. Все устройства поставляются в кейсе для транспортировки, который обеспечивает сохранность оборудования во время переездов. Голова легко монтируется. Ее вес составляет 4,2 кг.

Характеристики:

  • вращается на 360 град. в разных направлениях, имеет точку возврата
  • скорость движения регулируется при помощи положений Speed и Dead Spot
  • положение Dead Spot означает полную остановку движения
  • возможна работа вне помещения
  • максимальный вес камеры – не более 6,6 кг
  • скорость варьируется от 6 градусов в секунду (минимальная) до 51 градуса в секунду (максимальная)
  • минимальная высота головки – 18"
  • максимальная высота головки – 26"
  • питание – АС-адаптер, 100–240V, на выходе – DC 12V – 2А
  • голова оснащена двумя моторами, которые ее вращают

(PTGOLD)

Комплектация

  • Панорамная голова.
  • Пульт ДУ.
  • АС-адаптер 12V.
  • Кабель – 22,7 м
  • Кабель – 1,5 м с трехштыревым штекером с разъемом  XLR для подключения к аккумулятору 12V DC.
  • Крепеж для камеры 1/4 и 4 винта.
  • Кейс для транспортировки.
  • Инструкция по использованию.

 

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