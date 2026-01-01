Novoflex NEIGER 19 P шаровая голова с башмаком и дополнительными функциями панорамирования

Артикул: OLE-0134

Шаровая головка Novoflex Ball Neiger 19P отличается компактностью и легкостью, простотой установки техники в необходимом положении с быстрой и надежной фиксацией. Оснащена «горячим башмаком» для крепления накамерной вспышки. При необходимости его можно снять и использовать крепление 1/4" для установки аксессуаров. Возможность наклона в одном направлении на 90 градусов, а также панорамное вращение на 360 градусов.