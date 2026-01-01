Novoflex NEIGER 19 P шаровая голова с башмаком и дополнительными функциями панорамирования

Технические характеристики:
- высота, мм – 66
- диаметр, мм – 30
- крепление к штативу – 1/4", 3/8
- крепление камеры – 1/4"
- вес головки, г – 118
- вес нагрузки, максимум, кг – до 3
Москва
Малая Семеновская 3с6
Шаровая головка Novoflex Ball Neiger 19P отличается компактностью и легкостью, простотой установки техники в необходимом положении с быстрой и надежной фиксацией. Оснащена «горячим башмаком» для крепления накамерной вспышки. При необходимости его можно снять и использовать крепление 1/4" для установки аксессуаров. Возможность наклона в одном направлении на 90 градусов, а также панорамное вращение на 360 градусов.
Технические характеристики:
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