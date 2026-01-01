Novoflex MBall шаровая голова MagicBalance

Технические характеристики:
- размер, мм – 70x60x44
- диаметр, мм – 60
- крепление на стороне штатива – 1/4“ и 3/8“
- крепление на стороне камеры – 1/4“
- макс. допустимая нагрузка, кг –10
Москва
Малая Семеновская 3с6
Шаровая голова Novoflex MBall (MagicBalance) – идеальное приспособление для выравнивания положения камеры. Подходит для 3D-камер и современных шаровых штативных головок. Незаменимый инструмент для фотографов, которым нужно выравнивать системы для панорамирования. Угол наклона во всех направлениях – 15 град.
Технические характеристики:
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