Novoflex MBall шаровая голова MagicBalance

Артикул: OLE-0128

Шаровая голова Novoflex MBall (MagicBalance) – идеальное приспособление для выравнивания положения камеры. Подходит для 3D-камер и современных шаровых штативных головок. Незаменимый инструмент для фотографов, которым нужно выравнивать системы для панорамирования. Угол наклона во всех направлениях – 15 град.