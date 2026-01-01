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Novoflex MBall шаровая голова MagicBalance

Novoflex MBall шаровая голова MagicBalance

Novoflex
Артикул: OLE-0128

Шаровая голова Novoflex MBall (MagicBalance) – идеальное приспособление для выравнивания положения камеры. Подходит для 3D-камер и современных шаровых штативных головок. Незаменимый инструмент для фотографов, которым нужно выравнивать системы для панорамирования. Угол наклона во всех направлениях – 15 град.

Описание

Технические характеристики:

  • размер, мм – 70x60x44
  • диаметр, мм – 60
  • крепление на стороне штатива – 1/4“ и 3/8“
  • крепление на стороне камеры – 1/4“
  • макс. допустимая нагрузка, кг –10

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