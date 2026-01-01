Novoflex BALL NQ шаровая быстросъемная голова с пузырьковым уровнем

Артикул: OLE-0121

Шаровая головка Novoflex BALL NQ имеет устойчивое антикоррозийное покрытие, что делает ее незаменимой при съемке в экстремальных условиях. Сверху зажим под площадку Arca-Swiss (площадка в комплекте не поставляется). Головка оснащена механизмом блокировки с одной управляющей ручкой, которая обеспечивает панорамирование по горизонтальной оси и фиксацию шара. Для удобства и точности позиционирования платформа оснащена пузырьковым уровнем.