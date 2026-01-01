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Novoflex BALL NQ шаровая быстросъемная голова с пузырьковым уровнем

Novoflex BALL NQ шаровая быстросъемная голова с пузырьковым уровнем

Novoflex
Артикул: OLE-0121

Шаровая головка Novoflex BALL NQ имеет устойчивое антикоррозийное покрытие, что делает ее незаменимой при съемке в экстремальных условиях. Сверху зажим под площадку Arca-Swiss (площадка в комплекте не поставляется). Головка оснащена механизмом блокировки с одной управляющей ручкой, которая обеспечивает панорамирование по горизонтальной оси и фиксацию шара. Для удобства и точности позиционирования платформа оснащена пузырьковым уровнем.

Описание

Технические характеристики:

  • размер, мм – 80х50х75
  • диаметр площадки, мм – 50
  • крепление к штативу – 1/4", 3/8
  • крепление камеры – 1/4"
  • вес головки, г – 460
  • максимальная нагрузка, кг  – 7

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