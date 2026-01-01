Novoflex BALL NQ шаровая быстросъемная голова с пузырьковым уровнем

Технические характеристики:
- размер, мм – 80х50х75
- диаметр площадки, мм – 50
- крепление к штативу – 1/4", 3/8
- крепление камеры – 1/4"
- вес головки, г – 460
- максимальная нагрузка, кг – 7
Москва
Малая Семеновская 3с6
Шаровая головка Novoflex BALL NQ имеет устойчивое антикоррозийное покрытие, что делает ее незаменимой при съемке в экстремальных условиях. Сверху зажим под площадку Arca-Swiss (площадка в комплекте не поставляется). Головка оснащена механизмом блокировки с одной управляющей ручкой, которая обеспечивает панорамирование по горизонтальной оси и фиксацию шара. Для удобства и точности позиционирования платформа оснащена пузырьковым уровнем.
Технические характеристики:
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