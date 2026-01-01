Novoflex BALL 19P шаровая головка с площадкой и ф-ей панорамирования

Артикул: OLE-0120

Шаровая головка Novoflex Ball 19Р отличается компактностью и легкостью, простотой установки техники в необходимом положении с быстрой и надежной фиксацией. Оснащена «горячим башмаком» для крепления накамерной вспышки. При необходимости его можно снять и использовать крепление 1/4" для установки аксессуаров. Для панорамирования по горизонтальной оси, на головке присутствует отдельный зажим. Дополнительно оснащен панорамной ручкой фиксатора. Выдерживает вес до 3 кг.