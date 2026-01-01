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Novoflex BALL 19P шаровая головка с площадкой и ф-ей панорамирования

Novoflex BALL 19P шаровая головка с площадкой и ф-ей панорамирования

Novoflex
Артикул: OLE-0120

Шаровая головка Novoflex Ball 19Р отличается компактностью и легкостью, простотой установки техники в необходимом положении с быстрой и надежной фиксацией. Оснащена «горячим башмаком» для крепления накамерной вспышки. При необходимости его можно снять и использовать крепление 1/4" для установки аксессуаров. Для панорамирования по горизонтальной оси, на головке присутствует отдельный зажим. Дополнительно оснащен панорамной ручкой фиксатора. Выдерживает вес до 3 кг.

Описание

Технические характеристики:

  • высота, мм – 66
  • диаметр, мм – 30
  • крепление к штативу – 1/4", 3/8
  • крепление камеры – 1/4"
  • вес головки, г – 92
  • вес нагрузки, максимум, кг  – до 3

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