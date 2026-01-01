Manfrotto MH496-BH штативная шаровая голова. 

Эта штативная голова изготовлена из высокопрочного, легкого алюминия, поэтому она чрезвычайно портативна и достаточно прочная, чтобы справиться с полезной нагрузкой до 10 кг. Это идеальное решение для всех типов беззеркальных камер с зум-объективами и даже для DSLR среднего уровня.
Сочетает в себе практичность с высокой функциональностью и имеет три независимых элемента управления: основная ручка для управления блокировкой сферы; встроенная ручка управления трением, которая регулирует тяговое усилие шара, так что вес оборудования всегда идеально сбалансирован, и кадры можно выстраивать без особых усилий; независимая ручка панорамирования, которая удерживает горизонт ровно на плоскости и перемещает камеру по горизонтали, обеспечивая потрясающие пейзажные снимки.
На штативную шаровую голову 496 устанавливается уникальная площадка, которая полностью совместима с самыми распространенными стандартными креплениями мира: Manfrotto RC2 и Arca-swiss. Благодаря этой алюминиевой площадке, прикрепленной к камере, все головы Manfrotto и почти все головы на рынке, оснащенные креплениями типа Arca-swiss, могут быть быстро и без усилий настроены без необходимости разбора на компоненты.
Конструкция головы 496 Center Ball Head делает ее как чрезвычайно простой в установке, так и надежной в любой конфигурации.
Характеристики
- Вес - 0.4 кг
- Верхнее Крепление - 1/4″ винт
- Вес Безопасной Полезной Нагрузки - 10 кг
- Фиксатор Шарового Шарнира - Да
- Диаметр Базы - 40 mm
- Наклон Вперед - -90° / +40°
- Материал - Алюминий
- Тип Площадки - 200PL PRO
- Цвет - Черный
- Крепление Easy Link - Нет
- Контроль Трения - Да
- Тип Головы - Шаровая голова
- Независимая Ручка Горизонтального Панорамирования - есть
- Независимая Наклонная Ручка - yes
- Поперечный Наклон - -90° / +40°
- Максимальная Рабочая Температура - 70 C
- Минимальная Рабочая Температура - -30 C
- Ручка Панорамирования В Комплекте - Нет
- Панорамное Вращение - 360
- Быстросъемная Система - Да
- Рабочая Высота - 11.5 см