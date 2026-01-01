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Manfrotto MH496-BH штативная шаровая голова
Manfrotto MH496-BH штативная шаровая голова
Manfrotto MH496-BH штативная шаровая голова
Manfrotto MH496-BH штативная шаровая голова
Manfrotto MH496-BH штативная шаровая голова
Manfrotto MH496-BH штативная шаровая голова
Manfrotto MH496-BH штативная шаровая голова

Manfrotto MH496-BH штативная шаровая голова

Manfrotto
Артикул: DAN-9690

Manfrotto MH496-BH штативная шаровая голова. 

Алюминиевая штативная голова 496 Center Ball Head обеспечивает быстрое и точное позиционирование камеры. Нагрузка до 10 кг. Вес 400 гр.

Описание

Эта штативная голова изготовлена ​​из высокопрочного, легкого алюминия, поэтому она чрезвычайно портативна и достаточно прочная, чтобы справиться с полезной нагрузкой до 10 кг. Это идеальное решение для всех типов беззеркальных камер с зум-объективами и даже для DSLR среднего уровня.
Сочетает в себе практичность с высокой функциональностью и имеет три независимых элемента управления: основная ручка для управления блокировкой сферы; встроенная ручка управления трением, которая регулирует тяговое усилие шара, так что вес оборудования всегда идеально сбалансирован, и кадры можно выстраивать без особых усилий; независимая ручка панорамирования, которая удерживает горизонт ровно на плоскости и перемещает камеру по горизонтали, обеспечивая потрясающие пейзажные снимки.

На штативную шаровую голову 496 устанавливается уникальная площадка, которая полностью совместима с самыми распространенными стандартными креплениями мира: Manfrotto RC2 и Arca-swiss. Благодаря этой алюминиевой площадке, прикрепленной к камере, все головы Manfrotto и почти все головы на рынке, оснащенные креплениями типа Arca-swiss, могут быть быстро и без усилий настроены без необходимости разбора на компоненты.

Конструкция головы 496 Center Ball Head делает ее как чрезвычайно простой в установке, так и надежной в любой конфигурации.

Характеристики

  • Вес - 0.4 кг
  • Верхнее Крепление - 1/4″ винт
  • Вес Безопасной Полезной Нагрузки - 10 кг
  • Фиксатор Шарового Шарнира - Да
  • Диаметр Базы - 40 mm
  • Наклон Вперед -  -90° / +40°
  • Материал - Алюминий
  • Тип Площадки - 200PL PRO
  • Цвет - Черный
  • Крепление Easy Link - Нет
  • Контроль Трения - Да
  • Тип Головы - Шаровая голова
  • Независимая Ручка Горизонтального Панорамирования - есть
  • Независимая Наклонная Ручка  - yes
  • Поперечный Наклон -  -90° / +40°
  • Максимальная Рабочая Температура - 70 C
  • Минимальная Рабочая Температура -  -30 C
  • Ручка Панорамирования В Комплекте - Нет
  • Панорамное Вращение - 360
  • Быстросъемная Система - Да
  • Рабочая Высота - 11.5 см

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