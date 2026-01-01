Артикул: OLE-1623

KUPO KS-133 GoPro Mount w/Ball head adapter шаровая головка с адаптером

Прочный и легкий адаптер для GoPro с шаровой головкой из анодированного алюминия и пластика. Вырез в шаровой головке позволяет наклонять камеру до 90 °.

