GreenBean TH-3 штативная голова для монопода

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean TH-3 – прецизионная безлюфтовая 3D-фотоголова. Снабжена механизмом контрбаланса, максимальная нагрузка до 4 кг. Имеется возможность панорамирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Предназначена для использования с моноподами.
В месте сопряжения винта монопода с основанием головы установлен стальной съемный вкладыш с внутренней резьбой 1/4" и внешней 3/8". Большой металлический винт-барашек надежно фиксирует камеру при любом выбранном угле наклона. Быстросъемная площадка размером 42×52 мм представляет собой подпружиненную поверхность с тонкой резиной. Курок площадки имеет предохранитель для исключения случайного срабатывания.
Конструкция имеет встроенную пружину, которая обеспечивает возвратное движение камеры в горизонтальное положение. Фактически такая пружина работает как противовес и особенно полезна при использовании больших и тяжелых телеобъективов. Фотограф может быть уверен, что ослабляя рукоятку головы, камера с телеобъективом, случайно не «клюнет носом» и избежит повреждений.
Наличие шкал на всех трех осях облегчает съемку панорамы, имеется пузырьковый уровень.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов