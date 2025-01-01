images
GreenBean TH-3 штативная голова для монопода

GreenBean
Артикул: NVF-1528

GreenBean TH-3 – прецизионная безлюфтовая 3D-фотоголова. Снабжена механизмом контрбаланса, максимальная нагрузка до 4 кг. Имеется возможность панорамирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Предназначена для использования с моноподами.

В месте сопряжения винта монопода с основанием головы установлен стальной съемный вкладыш с внутренней резьбой 1/4" и внешней 3/8". Большой металлический винт-барашек надежно фиксирует камеру при любом выбранном угле наклона. Быстросъемная площадка размером 42×52 мм представляет собой подпружиненную поверхность с тонкой резиной. Курок площадки имеет предохранитель для исключения случайного срабатывания.

Конструкция имеет встроенную пружину, которая обеспечивает возвратное движение камеры в горизонтальное положение. Фактически такая пружина работает как противовес и особенно полезна при использовании больших и тяжелых телеобъективов. Фотограф может быть уверен, что ослабляя рукоятку головы, камера с телеобъективом, случайно не «клюнет носом» и избежит повреждений.

Наличие шкал на всех трех осях облегчает съемку панорамы, имеется пузырьковый уровень.

Характеристики:

  • винт площадки – 1/4"
  • посадочное отверстие крепления – 1/4" и 3/8"
  • вес, кг – 0,78

