GreenBean TH-1 штативная голова для монопода

GreenBean TH-1 штативная голова для монопода

GreenBean
Артикул: NVF-1527

GreenBean TH-1 – компактная и надежная голова, предназначена для использования с моноподом. Максимальная нагрузка – до 4 кг.

Описание

В месте сопряжения винта монопода с основанием головы установлен стальной съемный вкладыш с внутренней резьбой 1/4" и внешней 3/8". Большой металлический винт-барашек надежно фиксирует камеру при любом выбранном угле наклона. Быстросъемная площадка размером 42×52 мм представляет собой подпружиненную поверхность с тонкой резиной. Курок площадки имеет предохранитель для исключения случайного срабатывания.

Характеристики:

  • высота, мм – 63
  • винт площадки – 1/4"
  • посадочное отверстие крепления – 1/4" и 3/8"
  • вес, кг – 0,27

