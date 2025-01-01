GreenBean TH-1 штативная голова для монопода

Описание

В месте сопряжения винта монопода с основанием головы установлен стальной съемный вкладыш с внутренней резьбой 1/4" и внешней 3/8". Большой металлический винт-барашек надежно фиксирует камеру при любом выбранном угле наклона. Быстросъемная площадка размером 42×52 мм представляет собой подпружиненную поверхность с тонкой резиной. Курок площадки имеет предохранитель для исключения случайного срабатывания.

Характеристики: