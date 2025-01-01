images
GreenBean TH-2 штативная голова для монопода

GreenBean
GreenBean TH-2 – штативная голова для монопода. Данная модель очень эргономична, управлять положением камеры можно одной рукой. Корпус выполнен из алюминиево-магниевого сплава.

Характеристики:

  • размеры (в упаковке), мм – 130х120х190
  • максимальная нагрузка, кг – 5
  • длина ручки, мм – 110 мм
  • вес, г – 800

Видеообзор &quot;Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры&quot;
Видеообзор "Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры"
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть I
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть I
Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
