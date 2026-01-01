FST VH803 штативная видеоголовка с базой-адаптером

Головка имеет гнездо с резьбой 3/4 дюйма, что позволяет установить на нее дополнительные аксессуары. Быстросъемная площадка удлиненного типа идеальна для балансировки камер с нестандартным центром тяжести. В комплекте с ней идут два болта диаметром 1/4 и 3/8 дюйма для установки камер разных размеров.
Предусмотрена возможность крепления поворотной ручки как с левой, так и с правой стороны.
В комплекте база-адаптер для штативов с чашечным основанием, 75 мм.
Характеристики:
- материал - алюминий
- тип площадки - быстросъемная, подвижная, крепление 1/4 и 3/8 дюйма
- высота видеоголовы - 20 см
- вес видеоголовы - 1,46 кг
- диаметр - 75 мм
- угол наклона - от -75 до +90 град.
- максимальная нагрузка - 8 кг
- цвет - черный