FST VH803 штативная видеоголовка с базой-адаптером

Описание

Головка имеет гнездо с резьбой 3/4 дюйма, что позволяет установить на нее дополнительные аксессуары. Быстросъемная площадка удлиненного типа идеальна для балансировки камер с нестандартным центром тяжести. В комплекте с ней идут два болта диаметром 1/4 и 3/8 дюйма для установки камер разных размеров.

Предусмотрена возможность крепления поворотной ручки как с левой, так и с правой стороны.

В комплекте база-адаптер для штативов с чашечным основанием, 75 мм.

Характеристики: