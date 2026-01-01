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FST VH801 штативная видеоголовка
FST VH801 штативная видеоголовка
FST VH801 штативная видеоголовка

FST VH801 штативная видеоголовка

FST
Артикул: DAN-3434

Штативная видеоголова FST VH801.

Видеоголова изготовлена из алюминия с применением новейших технологий. Идеально подходит для видео- и фотокамер HDSLR весом до 8 кг. Для плавного панорамирования и наклонов оборудована регулируемой системой контрбаланса.

Описание

Головка имеет гнездо с резьбой 3/4 дюйма, что позволяет установить на нее дополнительные аксессуары. Быстросъемная площадка удлиненного типа идеальна для балансировки камер с нестандартным центром тяжести. В комплекте с ней идут два болта диаметром 1/4 и 3/8 дюйма для установки камер разных размеров.

Предусмотрена возможность крепления поворотной ручки как с левой, так и с правой стороны.

Характеристики:

  • материал - алюминий
  • тип площадки - быстросъемная, подвижная, крепление 1/4 и 3/8 дюйма
  • высота видеоголовы - 12 см
  • вес видеоголовы - 1,2 кг
  • диаметр - 75 мм
  • угол наклона - от -75 до +90 град.
  • максимальная нагрузка - 8 кг
  • цвет - черный

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