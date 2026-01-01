Cullmann TITAN TB6.6 штативная голова

Описание

Голова поставляется с надежными большими винтами зажима. Это дает возможность надежно фиксировать камеру даже если вы работает в толстых перчатках. Быстросъемная крепежная система CONCEPT ONE OX366 с регулируемой площадкой OX394 SK M длиной 90мм, сделанной из профиля анодированного алюминия, обеспечивает устойчивость и возможность индивидуальной регулировки камеры.

Голова TITAN TB6.6 наиболее подходит для тяжелых камер среднего формата и профессиональных цифровых зеркальных камер со светосильными объективами. Благодаря своей конструкции и прочному материалу из которого она изготовлена, голова TB6.6 допускает максимальную нагрузку до 25 кг.