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Cullmann TITAN TB6.6 штативная голова
Cullmann TITAN TB6.6 штативная голова
Cullmann TITAN TB6.6 штативная голова
Cullmann TITAN TB6.6 штативная голова

Cullmann TITAN TB6.6 штативная голова

Cullmann
Артикул: NVF-8782

Cullmann TITAN TB6.6 – шаровая голова с системой индивидуальной регулировки трения шара и новой быстросъемной крепежной системой Cullmann concept one.

Благодаря надежной конструкции, голова идеально подходит для использования с камерами среднего формата и тяжелыми профессиональными цифровыми зеркальными камерами. Максимальная нагрузка, кг – 25.

Описание

Голова поставляется с надежными большими винтами зажима. Это дает возможность надежно фиксировать камеру даже если вы работает в толстых перчатках. Быстросъемная крепежная система CONCEPT ONE OX366 с регулируемой площадкой OX394 SK M длиной 90мм, сделанной из профиля анодированного алюминия, обеспечивает устойчивость и возможность индивидуальной регулировки камеры.

Голова TITAN TB6.6 наиболее подходит для тяжелых камер среднего формата и профессиональных цифровых зеркальных камер со светосильными объективами. Благодаря своей конструкции и прочному материалу из которого она изготовлена, голова TB6.6 допускает максимальную нагрузку до 25 кг.

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